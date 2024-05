El pantà d'Escales s'omple completament i desembassa aigua per resistir el desglaç

per Helena Celma

Tot i que Catalunya segueix en sequera, les repetides pluges els últims mesos han contribuït a fer que els pantans vagin augmentant el seu nivell. Un és el pantà d'Escales, que s'ha vist obligat a començar a desembolsar aigua per guanyar espai davant del desglaç imminent.

Endesa ha informat que s'estan alliberant 14 metres cúbics d'aigua per segon, una operació que s'estendrà fins diumenge. El més remarcable és que fa cinc anys que això no passava, ja que la sequera havia fet desminuir els nivells d'aigua i no calia obrir les comportes.

L'embassament d'Escales, amb una capacitat de 145.623 hectòmetres cúbics, es troba actualment al 94,65% de la capacitat. L'aigua alliberada cau des d'una alçada de cent metres, creant una impressionant cascada visible per a tots els conductors que transiten per la N230. Ubicat entre Catalunya i Aragó, l'embassament rep aigua del riu Noguera Ribagorçana i està situat al municipi aragonès de Sopeira.

L'aigua alliberada del pantà d'Escales flueix cap als embassaments de Canelles i Santa Anna, situats avall. Aquest alliberament d‟aigua és crucial per proveir les necessitats de reg de la regió, contribuint significativament al manteniment de l‟agricultura local.

Pantà d'Escales: un pilar hidràulic entre Catalunya i Aragó

El Pantà d'Escales, ubicat al municipi aragonès de Sopeira i estenent-se entre les regions de Catalunya i Aragó, és una de les infraestructures hidràuliques més importants del nord-est d'Espanya. Alimentat per les aigües del riu Noguera Ribagorçana, aquest embassament exerceix un paper crucial tant en la gestió de l'aigua com en el subministrament de recursos hídrics per a múltiples propòsits.

La construcció del Pantà d'Escales va començar a la dècada de 1950, com a part d'un ambiciós projecte de desenvolupament hidroelèctric i de gestió de l'aigua a la regió. La presa, acabada el 1955, s'erigeix amb una impressionant alçada. La seva robusta estructura i capacitat d'emmagatzematge el converteixen en una peça clau per al control i distribució de l'aigua a la conca de la Noguera Ribagorçana.

La combinació de les funcions energètiques, de subministrament d'aigua i de control d'inundacions, juntament amb el seu valor ecològic i recreatiu, assegura que el Pantà d'Escales segueixi sent un actiu inavaluable per a les generacions futures.