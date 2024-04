El pantà de Foix es converteix en símbol de resistència contra la sequera a Catalunya

Catalunya continua travessant una greu situació de sequera que ha millorat lleument amb les pluges del mes de març i Setmana Santa. Segons l'actualització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) d'aquest 2 d'abril, els embassaments han pujat per sobre del 16% –la xifra que va portar a declarar l'entrada en emergència–.

Gairebé tots els embassaments de Catalunya estan per sota del 50% de la seva capacitat, amb casos dramàtics com el pantà de Siurana, que es troba al 2,93% de la seva capacitat o Riudecanyes, que es queda al 2,79%. Però hi ha un pantà que segueix mantenint-se com el símbol de resistència a la sequera, amb una capacitat que aquest dimarts supera el 60%.

Es tracta del pantà de Foix (Castellet i la Gornal), que actualment es troba al 62,61% de la seva capacitat, amb 2,34 hm3 d'aigua. Tot i això, les xifres són pitjors que les de fa un any, quan es trobava al 74,07%.

El pantà de Foix ha esdevingut un símbol de resistència contra la sequera a Catalunya, aconseguint registrar xifres d'ompliment molt per sobre dels altres embassaments. Tot i això, és el que menys capacitat té per emmagatzemar aigua.

Mentre que el pantà de Foix pot albergar, com a màxim, 3,74 hm3 d'aigua, a Susqueda hi poden arribar a cabre 233 hm3. En aquest sentit, el nivell que manté el pantà de Castellet i la Gornal continua sent insuficient per fer front a la situació de sequera a Catalunya.

Segueixen les restriccions per sequera

La setmana passada la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, va deixar clar que no tindria sentit aixecar les mesures preses per combatre la crítica situació hídrica malgrat haver superat el punt del 16%.

"No és el mateix estar al 16% al mes de maig que al setembre", va assegurar Plaja, alhora que va voler deixar clar que "no es tracta de passar del 16 al 16,5% per suprimir-la". La Generalitat vol anar amb peus de plom, ja que l'objectiu amb què treballen, quan se surti de l'emergència, és estar consolidat en la fase següent, que és la de l'excepcionalitat.