El pantà de Sau supera el 40% de la capacitat després de les últimes pluges

per Gabriel Izcovich

El pantà de Sau (Barcelona), conegut per la seva icònica església abandonada el campanar de la qual emergeix quan el nivell de l'aigua baixa, ha superat aquest diumenge el llindar del 40% de la seva capacitat després de les pluges que han caigut a Catalunya les últimes setmanes, situant-se el 41,69% de la capacitat.

Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), recollides per Europa Press, l'aigua acumulada al pantà de Sau s'ha disparat des de principis de maig, després de mesos de sequera que va reduir l'aigua embassada fins a prop del 2% capacitat d'aquesta infraestructura.

Actualment, el pantà de Sau conté 68,89 hectòmetres cúbics d'aigua, encara lluny dels prop de 120 hectòmetres cúbics que sol tenir de mitjana per a les mateixes dates de l'any. Si es miren totes les conques internes catalanes, a data d'aquest diumenge, les reserves estan al 35,94% de la capacitat total, amb 249,56 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemats, per sobre dels 203,91 embassats que hi havia a la mateixa data del 2023.

Tot i que la situació de sequera ha millorat les últimes setmanes a la majoria dels embassaments catalans, els pantans de Siurana i Riudecanyes (Tarragona) segueixen en situació crítica, a un 2,13% i un 2,42% de la seva capacitat, respectivament .

En situació de normalitat, l'ACA calcula que cada dia cal un hectòmetre cúbic d'aigua per cobrir les necessitats hídriques d'uns 7,5 milions de persones.