Pantans a Catalunya: Un recorregut pels embassaments més importants

per Redacció CatalunyaPress

Els pantans de Catalunya, gestionats per l‟Agència Catalana de l‟Aigua, juguen un paper crucial en el maneig del cicle de l‟aigua, incloses les tasques de potabilització, dessalinització i depuració d‟aigües residuals.

Aquest equilibri entre reserves, pluges, sequera i embassaments és vital per superar els desafiaments que implica el canvi climàtic i assegurar el subministrament d'aigua a la regió.

Arran de les pluges recents, la situació dels embassaments catalans mostra signes de millora, tot i que la recuperació completa de la sequera continua sent incerta, destacant la importància de la gestió eficaç de l'aigua i l'emergència d'actuar.

En aquest article, explorarem els embassaments més significatius de Catalunya, com el Pantà de Sau, oferint una ullada a la seva rellevància i situació actual.

Pantà de Sau

El Pantà de Sau, inaugurat el 1962 i situat al municipi de Vilanova de Sau, a la comarca d'Osona, és un dels embassaments més emblemàtics i visitats de Catalunya.

Aquest reservori, construït sobre el riu Ter, no només destaca per la capacitat de 165 hm³ i una superfície de 527.8 hectàrees, sinó també per la importància en la gestió de l'aigua per a proveïment, reg, producció d'electricitat, entre altres usos.

A més, s'ha convertit en un atractiu turístic clau, oferint activitats com la natació i els esports aquàtics, gràcies a la seva ubicació a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

Ubicació i Característiques

Comunitat: Catalunya

Província: Barcelona

Comarca: Osona

Altitud: 422.2 metres

Superfície: 527.8 hectàrees

Capacitat: 165 hm³

Tipus de presa: Gravitatòria

Usos i Atractius

Abastament d'aigua, reg i generació d'electricitat.

Activitats turístiques com natació, navegació i pesca.

Punt d'interès: Antiga església de Sant Romà de Sau visible a nivells baixos d'aigua.

La història d'aquest embassament està marcada per la submersió del poble de Sant Romà de Sau durant la construcció, l'església del qual emergeix com un recordatori palpable quan l'aigua baixa.

Tot i enfrontar períodes de sequera que han reduït significativament el nivell d'aigua, el Pantà de Sau continua sent una font vital per a la regió i un mirall de la rica història i la gestió de l'aigua a Catalunya.

Pantà de Santa Fe

Ubicat al cor del Parc Natural del Montseny, el Pantà de Santa Fe emergeix com un enclavament significatiu a Catalunya.

Construït el 1935, aquest embassament no només destaca per la seva història lligada a un projecte d'hotel de luxe inacabat, sinó també per la capacitat de 899.000 m³ i una superfície de 6.9 ha.

Envoltat per l'exuberant flora i fauna del Montseny, es converteix en una destinació predilecta per als amants del senderisme.

Dades Clau del Pantà de Santa Fe:

Ubicació: Fogars de Montclús, Catalunya, Espanya.

Capacitat: 899,000 m³.

Superfície: 6.9 ha.

Construcció: 1935.

Ruta Recomanada: Sender circular de 2.6 km al voltant de l'embassament.

L'embassament, anomenat darrere el rierol Santa Fe, tributari del riu Tordera, revela la bellesa del Montseny, especialment a la tardor quan els boscos de faigs es tenyeixen de colors vibrants.

Tot i enfrontar una sequera que ha minvat els nivells d'aigua, el Pantà de Santa Fe continua sent un mirall de la gestió de l'aigua a Catalunya i un testimoni de la història regional.

La ruta al voltant de l'embassament, apta per a totes les edats i les mascotes, ofereix una experiència màgica, realçada pel pintoresc poble de Santa Fe del Montseny, accessible des de Blanes, Mataró o Barcelona.

Pantà de Foix

El Pantà de Foix, situat a l'Alt Penedès, és un dels embassaments més bells de Catalunya, construït a principis del segle XX.

Aquest embassament, també conegut com a Embassament de Foix, juga un paper crucial a la infraestructura hidroelèctrica d'Espanya, construït sobre el riu Foix.

Amb una longitud de 41 km, el riu Foix neix a la Serra de la Llacuna, travessant la comarca de Noya fins arribar a l'embassament, ubicat al municipi de Castellet i Gornal, a l'Alt Panadès, limitant amb la comarca del Garraf, província de Barcelona.

Dades Clau:

Superfície de l'embassament: 68 hectàrees (79 hectàrees incloent el tram de riu incorporat).

Propòsit principal: Reg de terres agrícoles.

Qualitat de laigua: No apta per a consum humà, procedent de la planta de tractament daigües residuals de Villafranca del Panadés.

Flora i fauna: Vegetació típica d'aiguamolls i una reserva de vida silvestre que alberga diverses espècies d'aus, peixos, rèptils i amfibis.

La construcció d'aquest embassament va començar el 1913, finalitzant el 1936, amb l'objectiu primordial de transformar les vinyes afectades per la fil·loxera.

Al llarg dels anys, el Pantà de Foix ha experimentat millores significatives en la qualitat de l'aigua, cosa que ha permès el creixement de vegetació típica d'aiguamolls i l'estabilització del seu nivell, afavorint així la fauna local.

Aquest embassament no només compleix la seva funció de reg sinó que també ha esdevingut un refugi per a la vida silvestre, amb més de 150 espècies d'aus registrades, incloent-hi espècies durant períodes de migració i refugi.

Pantà de Susqueda

El Pantà de Susqueda, ubicat a la comarca de la Selva, Girona, és un racó de Catalunya majoritàriament submergit sota les aigües de l'embassament de Susqueda.

Aquest indret, dividit en tres barris: el Far, el Coll i Sant Martí Sacalm, ofereix una diversitat d'activitats i vistes panoràmiques inigualables.

Barris i Vistes:

El Far: Situat a 1.123 metres sobre el nivell del mar, des d'on es poden admirar vistes impressionants de l'embassament, Les Guilleries i Collsacabra. El Santuari de la Verge del Far és un punt d'interès per les magnífiques vistes.

El Coll: Des dels 850 metres d'altitud, ofereix panoràmiques de les Guilleries, Collsacabra, l'embassament de Susqueda i la Vall d'Osor.

Sant Martí Sacalm: Amb activitats com a senderisme, visita al castell de Fornils, la "Placeta", el mirador del pantà, el Camí de Sant Jaume, l'embassament de Susqueda i els seus voltants, i rutes de ciclisme.

L'embassament forma part d'un sistema de tres preses al riu Ter, connectant les comarques d'Osona i la Selva. La baixada del nivell d'aigua, a causa d'una llarga sequera, ha revelat les ruïnes de l'antic poble de Susqueda, incloent-hi la casa Can Marqués amb l'olivera mil·lenària que ha sobreviscut sota l'aigua.

A més, el Pantà de Susqueda és una destinació popular per a la pesca i activitats aquàtiques, construït entre 1963 i 1968, i constitueix l'embassament més important al sistema del riu Ter.

Pantà de Sant Antoni

El Pantà de Sant Antoni, ubicat a la regió de Pallars Jussà a la província de Lleida, és un dels embassaments més grans de Catalunya, estenent-se sobre una superfície d'11 quilòmetres i amb una capacitat de 205 hm³.

Aquest embassament no només subministra aigua a cinc municipis, sinó que també s'ha convertit en un punt icònic a les Terres de Ponent, oferint una varietat d'activitats aquàtiques ideals per a famílies, com ara paddleboarding, windsurf, vela, esquí aquàtic i natació.

Activitats i Atraccions:

Esports Aquàtics: Paddleboarding, windsurf, vela, esquí aquàtic, natació.

Caminada: Camí de Salàs, que corre al llarg de l'embassament.

Atractius Propers: Central Hidroelèctrica de Talarn, Àrea de pícnic a l'ermita de Santa Helena a Claret, a prop de Tremp.

Llocs d'Interès a Tremp: La Muralla i les Torres, El Passeig, El Pinell.

Quan el nivell de l'aigua és baix, es fa visible el campanar submergit d'una església, afegint-hi un element de misteri i bellesa al paisatge.

A més, la zona circumdant de l'embassament està plena d'atraccions com el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, i el Congost de Mont-rebei, fent del Pantà de Sant Antoni una destinació perfecta per a una escapada familiar que combina natura, activitats i experiències culturals.

Amb opcions d'allotjament que van des de fondes fins a hotels, com la Fonda Can Fasersia i l'Hotel Segle XX, els visitants poden gaudir d'una estada còmoda i explorar tot allò que la regió té per oferir.

Els pantans de Catalunya

Al llarg d'aquest article, hem viatjat pels embassaments més significatius de Catalunya, descobrint no només la seva importància en la gestió i la provisió d'aigua sinó també el seu valor com a destinacions turístiques i ecosistemes vius.

Des de l'emblemàtic Pantà de Sau fins al vast Pantà de Sant Antoni, cadascun d'aquests embassaments explica la seva pròpia història i ofereix una finestra a la interacció entre la natura, la història i l'impuls humà envers la innovació i la sustentabilitat.

L'exploració d'aquests embassaments subratlla la necessitat contínua d'esforços de conservació i de gestió eficient de l'aigua, especialment en un context de canvi climàtic que presenta desafiaments climàtics dinàmics.

A mesura que apreciem la bellesa i la utilitat d'aquests llocs, també hem de reconèixer la nostra responsabilitat col·lectiva en la preservació de les futures generacions.

Que la reflexió d‟aquest recorregut inspiri tant l‟acció com l‟admiració, fomentant un equilibri sostenible entre el desenvolupament humà i el respecte profund pels nostres recursos naturals.