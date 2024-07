Pantera, cap de cartell d'un Rock Fest que ja es fa sentir a Santa Coloma

per Pau Arriaga Pérez

L'edició del 2024 de Barcelona Rock Fest torna al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet un any en què la banda Pantera serà el principal cap de cartell.

El festival, que dijous passat 4 de juliol va tenir un concert inaugural amb el component de Barricada El Drogas (que no va defraudar posant sobre l'escenari els grans èxits d'aquesta mítica banda navarresa que va deixar de tocar de fer poc més d'una dècada), celebra des d'aquest divendres 5 fins al diumenge 7 el gruix de la programació amb grups com Europe, Wasp, Deep Purple, Parkway Drive, Blind Guardian i Gamma Ray.

La jornada d'aquest divendres 5 estarà presidida per Wasp, Warcry, KK's Priest amb l'excomponent de Judes Priest KK Downing, Cavalera, Crisix i Primal Fear, entre d'altres.

Pantera, amb els components originals Phil Anselmo i Rex Brown a la reunió, seran els caps de cartell del dissabte 6, que també comptarà amb Deep Purple, Wolfmother, Sodom, Europe i Ross the Boss.

La traca final, prevista per al proper diumenge 7, inclourà el festival en una jornada amb Parkway Drive, Gamma Ray, Sozietat Alkoholika, Gamma Ray, The Warning, Stratovarius i Ratos de Porâo.

Reforç de la seguretat i punt lila

En aquesta edició, la Policia Local de la ciutat colomenca disposarà d'un Punt d'Informació Policial (PIP) al recinte del festival.

Aquest punt estarà destinat a resoldre qualsevol incidència relacionada amb la seguretat que pugui sorgir durant aquests dies.

També s'ha habilitat un puto lila, pensat per sensibilitzar, informar, detectar i atendre, en cas de produir-se, assetjaments o agressions masclistes i LGTBIfòbiques.

Més d'una dècada de tradició

El Rock Fest es va celebrar per primera vegada l'any 2014, amb noms com Manowar, Mojinos Escozíos, Gamma Ray, Medina Azahara, Twisted Sister, Obús i Barón Rojo, entre moltíssims altres.

Al llarg dels anys, la cita ha anat guanyant prestigi (tant per atraure grups com aficionats a la música) i ha aconseguit que desfilin per Santaco alguns dels més grans del rock i del metall.

Els organitzadors calculen que passen cada any pel festival persones de 71 nacionalitats diferents.