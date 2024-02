''El pañuelo de mamá'', un conte infantil de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie

Tot i que l'escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie s'ha caracteritzat per una obra literària on ha dedicat especial dedicació a temes com la immigració, el sexisme i el feminisme, també ha estat autora de relats curts i fins i tot d'algun conte infantil com és el cas de “El pañuelo de mamá” (Beascoa) que ha il·lustrat Joelle Avellano amb uns inspirats i coloristes dibuixos.

Si bé és cert que circumstàncies sobrevingudes, no sempre ben interpretades al primer món, han creat la impressió que l'ús del mocador com a peça femenina de cap constitueix una rèmora, si no un signe de submissió religiosa, el cert és que ha estat utilitzat per les dones al nostre propi país amb molta freqüència fins fa molt pocs anys i que en altres societats segueix complint un paper que combina la funció purament decorativa amb alguna altra de caràcter utilitari.

Un mocador no només serveix per recollir els cabells, sinó per a moltes coses més. Com descobrirà Xinès, quan la seva mare li deixa el seu i ella hi juga al llarg de la jornada, gaudeix amb la bellesa del seu polícrom disseny, l'exhibeix als seus avis i en definitiva es familiaritza amb un element de la vestimenta femenina propi del seu món.

Com cal suposar per l'origen de la seva autora, el conte discorre en algun punt de l'Àfrica subsahariana i, per tant, tots els seus personatges reflecteixen ètnies pròpies d'aquells pagaments, si bé sense identificar-los amb cap de concret. Avelino ho ha fet a més tractant de subratllar diferents tonalitats de pell de manera que el relat suggereixi un missatge subliminal d'harmònica i natural convivència familiar interracial.