El Papa demana als joves sortir de les ''identitats artificials''

El Papa ha denunciat les “fake news” i ha demanat als joves sortir de les “identitats artificials”. "En una societat contaminada per les fake news, on els perfils personals són sovint alterats o falsos, on es creen identitats alternatives, el discerniment vol ser per als joves un camí d'autenticitat: sortir de les identitats artificials i descobrir-ne la veritable identitat" , ha assenyalat Francisco.

El Pontífex ha fet aquestes declaracions en el seu discurs als participants al Congrés Internacional de Pastoral Juvenil promogut pel Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida sobre el tema: "Per una pastoral juvenil sinodal: nous estils i estratègies de lideratge" , que es clausura aquest dissabte a Roma. "

El Papa ha instat així els joves a tracta d'arribar "a ser autèntics davant d'un mateix, davant dels altres i davant Déu". "Riem quan veiem que les dones es maquillen, han d'estar maques, per això es maquillen, però quantes vegades tots ens 'maquillem' l'ànima per aparentar el que no som?", ha dit.

Al seu parer, és important que la societat escolti els joves. "Una escolta real, que no es quedi a mitges, o només en una façana. Els joves no han de ser instrumentalitzats per posar en pràctica idees ja decidides per altres o que no responen realment a les seves necessitats. No. Cal responsabilitzar els joves , implicar-los en el diàleg, en la planificació d'activitats, en les decisions. Els hem de fer sentir que són part activa i plena de la vida de l'Església; assenyalat.

De la mateixa manera, ha assegurat que el discerniment és "un art que han d'aprendre en primer lloc els agents pastorals: sacerdots i religiosos, catequistes, acompanyants, els mateixos joves que segueixen altres joves".

Pel Papa, és un art que no s'improvisa, “que cal aprofundir, experimentar i viure”. "Per a un jove, trobar una persona capaç de discernir és trobar un tresor. En el camí de la fe i en el descobriment de la pròpia vocació, un guia savi ajuda a evitar tants errors, tantes ingenuïtats, tants moments de desconcert i de paràlisi", ha assenyalat.

El Pontífex ha lamentat que avui "preval l'individualisme". "Cadascú segueix el seu propi camí, cadascun atribueix sentit a la vida, cadascun estableix els seus propis valors, les seves pròpies veritats", ha argumentat.