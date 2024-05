El Papa es disculpa pels comentaris sobre l''ambient marica' dels seminaris

El Papa ha demanat disculpes pels seus comentaris sobre l'"ambient marica" dels seminaris, pronunciades el 20 de maig passat durant una reunió a porta tancada amb prop de 230 bisbes italians a l'Aula del Sínode del Vaticà. El Pontífex demanava als prelats que no permetin l'admissió de persones homosexuals als seminaris.

"El Papa no ha pretès mai ofendre ni expressar-se en termes homòfobs, i presenta les seves disculpes als qui s'hagin sentit ofesos per l'ús d'un terme, divulgat per altres", ha assegurat el director de l'Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni.

Bruni ha explicat que Francisco està “al corrent dels articles publicats recentment sobre una conversa, a porta tancada, amb els bisbes de la Conferència Episcopal Italiana (CEI)”.

Segons les reconstruccions dels diaris 'Repubblica' i 'Il Corriere della Sera', Francisco, la llengua materna del qual és l'espanyol, no l'italià, i que sovint utilitza un llenguatge col·loquial en la conversa, va sorprendre els bisbes en utilitzar la paraula italiana "frociaggine", que és un terme despectiu per designar els homosexuals que podria traduir-se com a "ambient marica" en italià.

En tot cas, el Papa afirma que "a l'Església hi ha lloc per a tothom, ¡per a tothom! 'Ningú és inútil, ningú és superflu, hi ha lloc per a tothom'. 'Com som, tots'", segons recull el comunicat vaticà.

D'aquesta manera, el Vaticà deixa palès que el Pontífex no era conscient del caràcter ofensiu de la paraula. De la mateixa manera, 'Il Corriere della Sera' citava diverses fonts dels bisbes que van considerar que la fatídica frase del Papa va ser rebuda amb algunes "rialles incrèdules" ja que "era evident que el Papa no era conscient de l'ofensiva que resulta aquesta paraula en italià".

En tot cas, les paraules del Papa no difereixen del que ha estat la posició oficial del Vaticà des del 2005, quan la Congregació per a l'Educació Catòlica, amb l'aprovació del papa Benet XVI, va emetre un document sobre la qüestió, titulat 'Instrucció relativa als criteris per al discerniment de les vocacions pel que fa a les persones amb tendències homosexuals en vista de la seva admissió al seminari ia les ordres sagrades”.

"L'Església no pot admetre al seminari ia les ordres sagrades als que practiquen l'homosexualitat, presenten tendències homosexuals profundament arrelades o sostenen la cultura gai així", es llegeix en el document, que va ser ratificat pel mateix Papa Francesc el 2016.