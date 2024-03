Un parc de Barcelona estrena una àrea inclusiva de joc infantil

per Redacció CatalunyaPress

El regidor del districte barceloní de Sant Martí, David Escudé, ha inaugurat aquest dissabte amb un acte festiu 'La platgeta del Poblenou', una àrea de joc singular infantil (amb criteris d'accessibilitat i inclusió) de 800 metres quadrats al Parc del Poblenou , al costat del mar, a l'inici de la Rambla del barri.

És la tercera àrea de jocs singulars al districte, després de la del Parc de les Glòries (barri del Clot) i la de les Torres d'Alfons el Magnànim (El Besòs i el Maresme). Entre altres característiques, l'espai té un tobogan amb una plataforma d'accés, unes xarxes d'escalada i un repòs al'altura de transferència des d'una cadira de rodes.

A més, inclou una taula de sorra que permet a nens i adults que no poden accedir a la sorra experimentar el joc amb sorra des de la taula. També ofereix un circuit de tres llits elàstics, un tobogan de llarg recorregut o troncs d´equilibri per pujar per la duna.

L'espai "augmenta les oportunitats de joc per a persones amb diversitat funcional"

Com ha celebrat l'Ajuntament de Barcelona a través d'un comunicat, aquest nou espai “augmenta les oportunitats de joc per a persones amb diversitat funcional i discapacitat, amb una clara aposta per instal·lar jocs accessibles, afavorint així la inclusió de tots els nens i adults a l'espai de joc. Aquesta àrea compta amb totes les activitats lúdiques principals accessibles, és a dir, gronxar-se, lliscar, enfilar-se i experimentar”.

Alhora, a la inauguració, Escudé ha destacat la importància d'aquest "nou espai de trobada i joc per al barri del Poblenou i tota la seva façana marítima". "Volem que tot el Poblenou, el Districte de Sant Martí i, en definitiva, tota la ciutat de Barcelona, s'apropiï d'aquesta súper àrea de jocs", ha afegit.

Les properes àrees d'aquest tipus s'obriran al Parc de les Tretze Roses (barri de la Marina del Prat Vermell, a Sants-Montjuïc) i als jardins de la Colònia Castells (Les Corts). Les àrees de joc singular s'emmarquen, com ha apuntat l'administració, "dins de les mesures del Pla del joc a l'espai públic, un pla que ha suposat un canvi de concepció de les àrees de joc de la ciutat, que han passat de incloure elements accessibles a integrar l'accessibilitat de manera global i inclusiva”.