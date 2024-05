El pare de Canet: ''He rebut molt 'feedback' positiu en els darrers dies''

per Redacció CatalunyaPress

L'octubre del 2023 el TSJC obligava, definitivament, a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a fer una segona matèria en castellà. Això arribava després de la petició de la família d'una de les alumnes del centre. La sentència va reconèixer que no es poden establir percentatges en l'ús de les llengües pels canvis legislatius recents empresos per la Generalitat.

El pare de la menor, Javier Pulido, havia estat qui va denunciar la situació... i després d'haver rebut amenaces va judicialitzar el cas. Ara mateix 4 causes obertes a diversos tribunals per delictes d'odi i contra la integritat moral, però Pulido no es conforma amb això.

A finals de la setmana passada va fer una crida, a través d'una carta, perquè "paguin tots els que van fer mal a la meva família". Pulido vol ampliar la causa a més persones que, apunta, el van amenaçar a ell ia la família.

"El bé jurídic que es protegeix en aquest procés penal no és només la integritat i l'honor de la nostra família, sinó la salut i la llibertat de la societat catalana, que no s'ha de veure coartada per la por, l'odi i l'assetjament contra qui gosi reclamar drets que li són propis", afegeix a la missiva.

Per això, pel fet que necessita sufragar els costos extres, ha demanat ajuda, habilitant un telèfon per rebre Bizums, un número de compte i una adreça de correu electrònic, elpadredecanet@gmail.com, a les quals es poden adreçar les aportacions.

"Quan t'amagues, t'ataquen"

En declaracions a Catalunya Press , Pulido diu que, encara que no ha mirat el compte recentment, està rebent molt de feedback positiu.

A més, assegura que recentment ha decidit canviar d'actitud. "Si t'amagues, t'ataquen", explica, afegint que "els que ataquen pretenen generar por, i quan veuen que aquesta por es venç, deixa de tenir sentit l'atac".

Pulido recorda que tant ell com la seva família "vam tenir molta por", assegurant que va arribar a témer que tiressin pedres contra el domicili familiar, i que agents dels Mossos d'Esquadra els van escortar durant 3 mesos.

Tot i això, diu que "l'única manera que la por desaparegui és enfrontant-te a ell".

"Guanyes que acabi bé"

La conversa acaba amb les ganes que té Pulido que el procés acabi... encara que vol “que acabi bé”. El pare de Canet assegura que “és possible el perdó, però si admeten que han fet coses malament”.