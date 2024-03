El Pare Manyanet denuncia els pares de la nena que es va suïcidar per assetjament

El col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu de Barcelona s'ha querellat per presumptes injúries i calúmnies contra els pares de Kira López, l'alumna que es va suïcidar després d'un possible cas d'assetjament escolar, i ha demanat 277.000 euros pels danys causats, segons un comunicat aquest dimarts.

La querella exposa que la família de la noia ha creat "un sistema de difamació constant contra la comunitat educativa en xarxes socials i mitjans de comunicació basat deliberadament en mentides contra la veritat jurídica expressada en múltiples resolucions judicials de manera documentada".

El motiu d'aquesta querella és "de necessitat per defensar l'honor i la dignitat dels equips directius, docents i no docents, però també de les famílies i els alumnes" que formen part del col·legi.

A més, argumenten que "mai no es va produir un cas de bullying contra Kira ni es pot relacionar el suïcidi per acció o omissió del centre escolar", i que la justícia s'ha pronunciat que no es pot fer una causa general contra el Manyanet.

"El Manyanet Sant Andreu mai no ha volgut entrar en confrontació amb la família, però, malgrat entendre i empatitzar amb el seu dolor, no es pot acceptar aquest atac constant i deliberat basat en mentides molt greus contra la comunitat educativa", han manifestat en un comunicat.

Els pares de Kira també han denunciat el col·legi

Per la seva banda, els pares de Kira han explicat que actualment tenen dues demandes: una contra el col·legi i una altra contra un membre del Pare Manyanet per danys morals, i que totes dues estan admeses a tràmit.

"Només els queda aquesta carta que, com a mínim, els pot donar un titular. Es querellen contra nosaltres, diuen que hem fet linxament, diuen que hem publicat uns 13.000 tuits suposadament cap a ells, però a la querella només n'aporten 26, i dels 26, 12 no són nostres, són d'altres usuaris de Twitter”, afirmen.

S'han mostrat esperançats a guanyar el cas, i recorden que la consellera d'Eduació de la Generalitat, Anna Simó, i la directora general de l'Alumnat, Anna Chillida, els van dir que revisarien el cas de Kira.

"Fer un comunicat dient que és fals el que hem dit és molt greu", lamenten els pares, i reiteren que, a nivell penal, la causa va quedar sobreseguda provisionalment, però no arxivada, i que tampoc no hi ha hagut un judici perquè falten més proves per poder seguir endavant, en les paraules.

A més, la família de Kira recorda que el cas s'ha reobert a nivell d'inspecció educativa, ja que el que han demanat els pares és la responsabilitat del centre.

"Amb aquesta actuació l'únic que aconsegueixen és quedar en evidència mostrant una vegada més la forma que tenen d'actuar quan una família legítimament denuncia situacions de violència viscudes al seu centre. Una actitud que no pot garantir en absolut la seguretat física i moral dels menors "al seu càrrec”, lamenten.