La patronal de la neteja alerta de la manca de personal per cobrir l'estiu

Les associacions, federacions i empreses de neteja nacionals (Afelin) han alertat de la falta de treballadors per cobrir la temporada d'estiu, provocada per l'"alarmant" absentisme laboral, segons informen en un comunicat.

Afelin assegura que el sector està davant d'una situació "crítica" a causa de l'absentisme laboral que suporta el sector des de fa anys i s'aguditza amb l'arribada de les vacances.

La patronal estima que entre baixes mèdiques per incapacitat temporal i els drets que emanen dels convenis, un 10% dels empleats falten als seus llocs de treball.

“Encara que es tracta d'una problemàtica generalitzada a tot Espanya i durant tot l'any, la situació s'accentua durant l'estiu i preocupa, especialment, a les zones de costa que estan molt tensionades pel turisme i que, per tant, requereixen un increment de la plantilla per donar un servei de qualitat. Però també tenim dificultat per cobrir llocs de treball a l'interior, ja que cal concedir vacances als treballadors i no trobem candidats per fer les substitucions i concedir els permisos corresponents”, ha subratllat el president d'Afelin, Jesús Martín.

Des de la patronal, assenyalen la necessitat d'operaris de neteja, vidrers, supervisors i caps d'equip, entre d'altres llocs. Per això, Afelin ha reclamat a l'Administració la posada en marxa de "mesures de caràcter estructural" per solucionar aquesta situació que amenaça la viabilitat i la competitivitat de les empreses del sector.

“El sector de la neteja és estratègic en un país com el nostre on el 70% de l'activitat procedeix del sector serveis i on el turisme suposa el 12,8% del PIB. Som un sector transversal en ser part de la cadena de valor de la resta de sectors. La nostra tasca és imprescindible perquè altres empreses i sectors puguin prestar els seus serveis amb garanties plenes d'higiene i salubritat”, afirma Martín.

Per part seva, la patronal ha signat un acord amb Creu Roja per afavorir l'ocupabilitat de persones vulnerables en aquest sector. "El nostre sector és un generador clar d'oportunitats laborals per a col·lectius amb dificultat d'inserció laboral", ha recalcat Martín.

Afelin ha definit el sector com a "inclusiu i divers en termes d'ocupació", ja que compta amb més de 570.000 treballadors (el 72% dones) de fins a cent nacionalitats.