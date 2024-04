Pedro Rocha, imputat a la causa de presumpta corrupció durant l'era Rubiales

per Redacció CatalunyaPress

La jutgessa de Majadahonda que està a càrrec de la investigació sobre presumpta corrupció a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) durant la gestió de Luis Rubiales ha pres la decisió d'imputar Pedro Rocha, que va fungir com a expresident interí i és candidat a presidir l'entitat. Rocha estava programat per declarar com a testimoni aquest divendres 12 d'abril, però la declaració ha estat suspesa a causa d'aquesta nova imputació.

Fonts jurídiques han confirmat que s'ha acordat la imputació de Rocha, que va ocupar el càrrec de president de la Comissió Gestora de la Federació després de la dimissió de Rubiales a finals del 2023. Rocha, que prèviament havia estat vicepresident de la RFEF al costat de Rubiales, ara se suma a la llista d'investigats en una peça separada coneguda com a 'Brody', la qual va ser oberta pel jutjat en paral·lel al cas principal.

Aquest cas principal se centra en presumptes irregularitats relacionades amb la celebració de la Supercopa d'Espanya de futbol a l'Aràbia Saudita. La jutgessa està investigant possibles delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals que s'haurien comès entre els anys 2018 i 2023, període durant el qual Rubiales va exercir el lideratge a la RFEF.

Únic candidat a la presidència de la RFEF

Es dóna la circumstància que l'expresident de la Comissió Gestora de la Federació Espanyola és l'únic candidat, avui dia, a la presidència del màxim organisme del futbol espanyol.

Rocha va anunciar, dies enrere, que ha pogut aconseguir el suport necessari de 90 avals, i s'anticipa l'arribada de més suports a curt termini.

Tot i que el periodista Carlos Herrera va apuntar recentment el desig d'aspirar al càrrec, per ara no tindria els suports necessaris.

Francisco García Molinas va ser el primer president de l'organisme, entre el 1913 i el 1916, i darrere seu s'han succeït diversos mandats. Els més recents són els d'Àngel María Villar (entre el juny del 1988 i el juliol del 2017) i el de Rubiales, que va aconseguir la presidència el maig del 2018 i no la va deixar fins l'any passat, concretament el 10 de setembre del 2023.