Perill a Catalunya: alerta per 'temps violent' aquest dimarts

per J.C. Meneses Montserrat

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per "temps violent" aquest dimarts a la tarda, amb la possibilitat de forts vents, ràfegues i calamarsa que pot superar els dos centímetres de diàmetre.

Així ho ha dit en un apunt a 'X', en què ha explicat que el grau de perill és màxim, de sis sobre sis, per la qual cosa demanen precaució als ciutadans.

Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat ha detallat en un altre apunt a 'X' que l'avís és principalment per a la comarca d'Osona (Barcelona), encara que també pot afectar les comarques de Vallès Oriental, Moianès, La Selva i el Maresme (Barcelona).

Des del Meteocat han compartit vídeos de la forta pedregada que ja està caient sobre Vic. Les imatges han estat gravades a la C-17:

Girona, en avís per fenòmens costaners

La província de Girona estarà en avís per fenòmens costaners aquest dimecres, igual que la de Cadis, mentre que Mallorca i Menorca ho estaran per pluja i tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Les temperatures tendiran a pujar aquest dimecres i a zones de les Canàries i valls del sud-oest peninsular superaran els 30ºC en una jornada en què les Balears estaran en avís per pluja i tempesta.

En general, les temperatures màximes tendiran a augmentar, notablement en àrees del terç nord peninsular, i predominaran els descensos a l'extrem sud-est peninsular i Estret. Mentrestant, les mínimes ascendiran a l'oest peninsular, Pirineus i Canàries i baixaran al Cantàbric i sud-est peninsular, i pocs canvis a la resta.

Així, assenyala que hi ha probabilitats de superar els 30ºC a zones de les Canàries i valls del sud-oest peninsular. Concretament, els valors més alts de tota la Península es donaran a Sevilla --32ºC--; Còrdova --31ºC-- i Badajoz i Huelva --30ºC--.

D'altra banda, l'organisme estatal preveu temps anticiclònic a gairebé tot el país, amb predomini de cels poc ennuvolats o amb núvols alts. Tot i això, predominaran els cels ennuvolats amb precipitacions febles a l'extrem oriental del Cantàbric i zones del Pirineu durant la primera meitat del dia. Tret del Pirineu central, tendiran a remetre i a quedar poc ennuvolats.

A més, també preveu intervals de núvols baixos matinals en altres regions del terç nord-est peninsular, Cantàbric, nord de Galícia, Estret i Melilla; i a la tarda intervals de núvols d'evolució al nord-est de Catalunya que podrien deixar algun xàfec dispers.

Així mateix, durant la primera meitat del dia es donaran ruixats acompanyats de tempesta a l'est de les Balears. Si bé hi ha possibilitats que arribin a forts de matinada, també tendiran a remetre. Alhora, AEMET recull gelades febles als Pirineus i no descarta neu feble a la serralada a partir de 1.600/1.800 metres (m) durant les primeres hores de la jornada.

Finalment, l'organisme estatal destaca que bufarà vent del nord i nord-oest al terç nord-oriental peninsular i a les Balears i predominaran les components nord i est a la resta de la Península i a les Canàries. A més, es podran donar intervals forts o ratxes molt fortes, de tramuntana a Empordà (Girona) i nord de Balears i de l'est a litorals del nord de Galícia i a l'Estret.