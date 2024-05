Periodistes demanen als polítics que frenin els seus ''atacs a la premsa''

La Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) ha llançat una declaració amb motiu de la celebració aquest divendres del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa en què demana als partits polítics que cessin en els seus "atacs a la premsa" i no difonguin bulls des dels seus gabinets de comunicació, i als professionals de la informació que no es "contagien de la polarització" i ofereixin notícies veraços perquè el contrari "denigra i avergonya" a la professió.

La FAPE va aprovar aquesta declaració el cap de setmana passat, durant la reunió la seva LXXXIII Assemblea general que va tenir lloc a Talavera de la Reina (Toledo) i que va coincidir amb els cinc dies en què el president del Govern, Pedro Sánchez, es va retirar per a decidir si mereixia o no la pena seguir al capdavant de l'Executiu.

En la que han batejat com a 'Declaració de Talavera', la FAPE fa una "crida general per acabar amb la crispació generada per la polarització política i la desinformació que n'emana" i realitza peticions tant a les organitzacions polítiques com a la professió periodística .

No pressioneu els mitjans

Als partits els demana que "protegeixin" el dret constitucional a la informació i "no fomentin la difusió de mentides i bulls mitjançant l'ús pervers de les xarxes socials i les pressions als mitjans i als periodistes".

"Demanem als grups polítics que acabin amb la crispació que reflecteixen en les seves actuacions i declaracions i, així mateix, acabin amb els atacs a la premsa i als periodistes per fer callar les veus crítiques", diu el text.

Després d'advertir del perill que suposen els "discursos d'odi" sol·liciten als gabinets de comunicació política que s'abstinguin de difondre "notícies falses o manipulades en funció dels seus interessos".

També recorden que “si l'obligació dels periodistes és preguntar i repreguntar, la dels dirigents i representants públics és la de sotmetre's a les preguntes dels professionals dels mitjans de comunicació”.

Censuren els assenyalaments

Així mateix, la FAPE denuncia "els atacs al lliure exercici del periodisme amb determinades pràctiques antidemocràtiques, com ara els assenyalaments, l'assetjament on line, l'exclusió de mitjans i periodistes de convocatòries, les compareixences sense preguntes i els intents d'imposar preguntes".

Als professionals els exigeixen que "compleixin els principis ètics i deontològics" i no difonguin "mentides, bulls o qualsevol informació que no hagi estat confirmada i contrastada" i també que "exerceixin la funció de control dels poders i que evitin el contagi de la polarització política".

Controlar el poder, no exercir des de la trinxera

"Això --afegeixen-- implica estar vigilants i ser crítics amb el que fan els governants i no col·locar-se en trinxeres d'un costat o l'altre prescindint del principi que el periodisme ha de lleialtat als ciutadans, als quals ha d'informar".

En aquest context, els demanen que "no es converteixin en activistes al servei de causes alienes a la informació" i que exerceixin des de "criteris professionals".

A més, recorden que "qualsevol vulneració de drets que es registri en una informació o qualsevol excés realitzat en nom de la llibertat d'expressió poden ser portats als tribunals" i animen a denunciar la Comissió d'Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme "qualsevol comportament irregular d'un professional o mitjà de comunicació”.

Finalment, la FAPE també torna a alertar que la "cada vegada més gran precarietat laboral i salarial en les redaccions suposa un incentiu perquè augmentin les pressions i es redueixi la necessària independència en la tasca periodística". Així mateix, defensa la inclusió de l'"alfabetització mediàtica" als currículums educatius