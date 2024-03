La petició d'Infermeres de Catalunya després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric

per Pau Arriaga Pérez

El sindicat Enfermeres de Catalunya ha reclamat un "àmbit laboral segur" a les presons catalanes després de la mort d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric (Tarragona) a mans d'un reclús.

Ha considerat que la seguretat dels treballadors "no està protegida", i per això ha exigit a la Conselleria de Salut de la Generalitat, als sindicats i als dirigents de l'Institut Català de la Salut (ICS) que treballin per a aquesta seguretat, informa en un comunicat.

L'entitat ha reclamat que ho facin "de manera urgent i rigorosa" i ha expressat el suport a les protestes protagonitzades pels treballadors de serveis penitenciaris des de la mort de la cuinera.

De la mateixa manera, asseguren que sempre tindran com a prioritat “el dret a la salut dels presos”.

En els darrers dies s'han succeït manifestacions per part dels treballadors penitenciaris. En primera instància tallaven les carreteres més properes a les presons de Catalunya.

Tot i això, una de les últimes grans protestes va ser a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant de la seu de la Generalitat.

Els professionals penitenciaris han estat molt crítics amb la gestió que s'està fent i han demanat la dimissió de la consellera Gemma Ubasart i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.