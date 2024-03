El pianista cec Ignasi Terraza serà investit Doctor 'honoris causa' per la UPC

Dijous que ve 21 de març tindrà lloc a l'Auditori ONCE Barcelona, per part de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), l'acte d'investidura doctor 'honoris causa' el pianista de jazz Ignasi Terraza, alumni de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i la primera persona cega a llicenciar-se en Informàtica a l'Estat espanyol. El professor Jordi Cortadella actuarà com a padrí de l'acte d'investidura.

La distinció d'Ignasi Terraza, afiliat a l'ONCE, com a doctor honoris causa per la UPC, ha estat proposada pel Consell de Direcció i la Comissió Permanent de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB).

Amb aquesta distinció la Universitat vol reconèixer la tasca d'Ignasi Terraza com a referent per a persones cegues o amb discapacitat visual que fan estudis d'enginyeria, així com la seva vinculació amb la Universitat.

A l'acte d'investidura, que es durà a terme el 21 de març a l'Auditori ONCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 400, a Barcelona) a les 18.30 h, Terrassa tindrà com a padrí el catedràtic Jordi Cortadella, professor del Departament de Ciències de la Computació, vinculat a la FIB i investigador del grup de recerca Algoritmia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals (ALBCOM).

L´acte es podrà seguir en directe pel canal de la UPC a YouTube i per Zonavideo UPC.

“És un honor i un plaer acollir aquest acte a l'Auditori de l'ONCE, casa de la il·lusió. Ignasi Terraza és una mostra que les persones amb discapacitat tenen molta capacitat i molt de talent”, manifesta Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya”.

Ignasi Terraza és un referent per a la comunitat UPC com a figura inspiradora que combina la perícia a l'àmbit tecnològic amb el talent musical, fet que li ha permès explorar noves perspectives i abordar reptes amb un enfocament únic.

Músic amb projecció internacional

Ignasi Terraza (Barcelona, 1962) és un dels pianistes de jazz més destacats de l'Estat espanyol i amb més projecció internacional.

Va començar a estudiar piano al Conservatori de Barcelona amb 11 anys, dos anys després de perdre la vista.

Tot i que cursava estudis de piano clàssic, la seva inquietud pel llenguatge de la música jazz i la facilitat per improvisar el van portar a explorar aquest estil musical de forma autodidacta.

El seu interès per la tecnologia va fer que es decidís per estudiar Enginyeria Informàtica a la FIB, estudis que va combinar amb la formació musical i les actuacions a Barcelona.

Va ser la primera persona cega a llicenciar-se en aquesta disciplina a l'Estat espanyol, fet al qual va contribuir l'aparició de nous terminals i noves mesures d'adaptabilitat.

Després de treballar durant sis anys com a enginyer informàtic, es va centrar exclusivament al món de la música.

La seva discografia inclou més de 30 referències editades a Espanya, França, Suïssa i Japó, vuit de les quals són amb el Trio, amb el qual ha fet gires per països d'Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica.

En total ha publicat més de 60 discos amb diferents formacions musicals. L'any 1999 va estrenar l'espectacle 'Jazz a les fosques', al Teatreneu, que proposava al públic l'experiència de gaudir d'un concert de jazz a les fosques. L'èxit de la iniciativa va portar el trio a repetir l'espectacle a altres escenaris, amb col·laboracions com la del grup de teatre Tangent, el 2008, al Festival Grec de Barcelona.

El 2005 va fundar un segell propi, Swit Records, dedicat íntegrament al jazz, i que combina la tasca com a segell discogràfic amb la de promoció i la gestió musicals.

Terraza també ha compost música per a teatre i televisió, com per exemple per al programa Una mà de contes, la pel·lícula Ull per ull, els contes sonors de COMO Ràdio i el musical El vestit de l'emperador, que es va representar les temporades 2008 i 2009 al Teatre Nacional de Catalunya i pel qual va ser nominat als Premis Max al millor compositor.

Des de l'any 2003 combina la seva activitat concertística amb la docència a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Entre els nombrosos guardons que ha rebut al llarg de la seva trajectòria, destaca el primer premi a la Piano Competition del Jacksonville Jazz Festival, als Estats Units, el 2009, un dels premis musicals més prestigiosos.