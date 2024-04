Les piscines privades emplenades amb aigua salada es lliuraran de les restriccions

per J.C. Meneses Montserrat

El Govern planteja que les piscines privades emplenades amb aigua dessalada puguin ser utilitzades com a refugis climàtics, en una proposta de modificació del Pla especial de sequera sobre l'ús d'aigua de dessaladores privades consultada per Europa Press aquest divendres.

Preveu que un dels sis condicionants perquè l'aigua resultant d'aquestes instal·lacions no estigui subjecte a les limitacions imposades per afrontar la sequera sigui que "el titular ofereixi la instal·lació a l'Ajuntament com a refugi climàtic".

Segons informen fonts de l'Executiu català, es preveu introduir aquesta excepció a través d'un decret llei, que ha d'aprovar al Consell Executiu, si bé ha recordat que són els Ajuntaments els que han de declarar un espai com a refugi climàtic.

La proposta governamental també advoca perquè les explotacions agrícoles o ramaderes "que tinguin dificultats en el subministrament d'aigua" puguin tenir accés a una comunitat d'usuaris de la dessaladora privada, en cas que es constitueixi.

I requereix que els usuaris de l'aigua la facin servir per "el manteniment de l'activitat econòmica que exerceixen" i els llocs de treball, així com que l'aigua arribi al punt d'utilització a través de la xarxa de distribució o bé amb un emmagatzematge periòdic mínim de set dies

També els exigeix un "pla d'estalvi del consum d'aigua respecte al consum en situació de normalitat" amb què prevegin reduir la seva dependència de la xarxa de subministrament domiciliari almenys en la quantitat establerta pel Pla especial de sequera, o bé no superin la dotació màxima de proveïment.

Fonts sindicals han advertit que l'habilitació de dessaladores privades constitueix "una mesura anecdòtica, no hi ha demanda" i han assenyalat manca de planificació governamental a les mesures estructurals.

"Són dessaladores molt petites i ja veurem si algú sol·licita la instal·lació", han reflexionat, si bé el Gremi d'Hosteleria de Lloret de Mar (Girona) va plantejar adquirir-ne una.

Han subratllat que l'ús d'aigua dessalada està subjecte a sis condicionants, que inclouen el manteniment de l'activitat econòmica i han advertit que les dessaladores privades "no acaben" amb el problema de la sequera i les conseqüències que comporta.