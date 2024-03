El pla que proposa Sanitat per ampliar els espais lliures sense fum

per Helena Celma

El secretari d'Estat del Ministeri de Sanitat, Javier Padilla, ha assegurat que aquest dijous el Ministeri de Sanitat traslladarà a la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS) la possible ampliació d'espais lliures sense fums establerts dins del Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme en què s'està treballant des de fa anys.

"El Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme que ja es va començar fa uns quants anys i que nosaltres reprendrem té diversos eixos d'actuació i simplement una d'aquestes línies està relacionada amb els espais lliures de fum i amb la seva ampliació. L'especificació concreta de quins són els espais lliures de fum s'hauran de recollir a la reforma legislativa, no al pla integral", ha advertit.

Alhora, preguntat per la premsa després de la seva participació al simposi internacional 'Transformant l'Atenció Primària: d'Espanya a Europa', Padilla ha recordat que els nous espais sense fum que es posaran sobre la taula són "ja coneguts", en referència a la possible prohibició de fumar a les terrasses dels bars o sota les marquesines del transport públic.

"Bàsicament es respon a veure què és el que s'està fent en altres països i veure què és el que es podria fer aquí sense més concreció, ja que la concreció ja es desenvoluparà al text legislatiu", ha afegit.

D'altra banda, sobre una possible pujada del preu del tabac ha recordat que tota mesura relacionada amb impostos és competència "única i exclusiva" del Ministeri d'Hisenda.

"A nosaltres el Ministeri d´Hisenda ens trobarà de la mà no només d´utilitzar la política fiscal com una eina per millorar la salut de la població, sinó a més fer-ho tècnicament de la millor manera, perquè creiem que els impostos actuals del tabac són impostos molt millorables dins del context europeu", ha advertit.

El Pla Integral de Control i Prevenció del Tabaquisme recull l'increment dels impostos per, ha explicat, "sortir de l'anomalia en què Espanya té uns preus anòmalament baixos respecte a altres països del nostre entorn".

A parer seu, aquesta és una mesura de "provada eficàcia" per a la disminució del tabaquisme, la disminució de la mortalitat, els ingressos i la càrrega de malaltia derivada del tabac.

"Recordem que la despesa sanitària derivada de les malalties relacionades amb el tabac és el triple del que s'ingressa per mitjà dels impostos, així que el tabaquisme costa moltes vides a les nostres persones, però també costa molts recursos al nostre sistema", ha conclòs.