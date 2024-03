Els plans per aprofitar al màxim els teus dies lliures per Setmana Santa

La Setmana Santa, aquell petit parèntesi entre la garriga nadalenca i la càlida abraçada de l'estiu, ha arribat una vegada més. Des que guardem el darrer tros de tortell de Reis cap al gener, molts han anhelat aquest moment.

Durant aquests quatre dies que tenim al davant, es presenten innombrables opcions d'activitats per a aquells que triïn passar la setmana a la comoditat de casa seva.

Des d'emocionants estrenes cinematogràfiques fins a captivadores sèries que ens mantindran enganxades al sofà. Hi ha opcions per a tots els gustos!

Celebrant el Cinema de Passió

Per a aquells que vulguin submergir-se a la màgia del cinema, la cartellera ofereix un ventall d'opcions emocionants.

Des de l'estrena de "Luca", la història de Disney que fa el salt a la gran pantalla, fins a produccions espanyoles com "L'abadessa" o "La família Benetón".

També arribaran a partir de divendres "Godzilla i Kong: El nou imperi", "The Beast", "Les coses senzilles" o "Un rei supermono".

Submergeix-te al Món de les Sèries

Les plataformes també porten noves entregues. Movistar+ ens porta la minisèrie documental “Narco circo” i la quarta temporada de “The Chosen”, mentre que Netflix ens sorprèn amb “Que així sigui” i “Testament: la història de Moisès”.

Amazon ens presenta "Hope on the Street", una sèrie documental que ens submergeix als començaments del músic coreà J-Hope, mentre que Disney + ens convida a embarcar-nos en una emocionant aventura pirata amb "Renegade Nell".

Més enllà de les Processons: Gaudeix a l'Aire Lliure

La Setmana Santa és també un moment per gaudir de l'aire lliure i la vida social. Des de passejades pels parcs de la ciutat fins a festivals com el Bilbao Basque Fest, on la música, el cinema i la gastronomia s'uneixen en una celebració vibrant, hi ha opcions per a tots els gustos i les edats.

I, és clar, no podem oblidar les delícies culinàries que aquesta temporada ens brinda.

Des de les tradicionals llesques fins als dolços envasats, cada mos ens transporta a l'essència mateixa d'aquesta època de l'any.

En resum, la Setmana Santa és un moment per celebrar les nostres tradicions, gaudir de l'art i la cultura i compartir moments especials amb els nostres éssers estimats.