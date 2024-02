La Plataforma per la Llengua ha denunciat públicament l'Institut Català de la Salut (ICS),

Des d'aquesta plataforma creuen que “presumptament s'han fet exàmens fraudulents a metges a Catalunya”.

El propòsit d'aquesta pràctica, segons la Plataforma per la Llengua, seria 'facilitar-los l'obtenció del certificat de competència lingüística en català (nivell C1) per assegurar-ne l'estabilitat laboral'.

Per això han demanat a la Generalitat que faci complir la Llei de política lingüística i garanteixi els drets dels pacients catalanoparlants.

El curs Prescriu-te el cataloguen com un pegat

Per a la plataforma, l'anunci del programa Prescriu-te el català per oferir cursos voluntaris i gratuïts de llengua a 2.700 professionals de la salut és una mesura positiva, però arriba tard i només és un pegat.

Plataforma per la Llengua sosté que el pla no serveix per posar fi a les discriminacions lingüístiques perquè l'aprenentatge de la llengua no en garanteix l'ús, però a més, perquè només s'ofereix a 2.700 professionals i no deixa clar com se'ls examinarà.

Pel que fa als professionals sanitaris que actualment no dominen prou el català, l'entitat considera que és una bona iniciativa oferir formació gratuïta en horari laboral.

La Plataforma vol que la Generalitat no renunciï a establir el coneixement del català com a requisit obligatori

El problema de fons, però, és que Salut segons la Plataforma renunciï explícitament a establir com a obligatori per llei que els professionals sàpiguen català.

De fet, creu preocupant que no impulsi un règim sancionador per als centres mèdics que no incloguin aquest requisit en la contractació de treballadors o que no s'assegurin de formar-los lingüísticament perquè siguin capaços d'atendre en català.

"Els nostres drets no poden estar subjectes a cursos voluntaris que els professionals facin una vegada que ja han estat contractats", va explicar el president de la plataforma, Òscar Escuder.