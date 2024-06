Les pluges i el descens de les temperatures marcaran la jornada electoral

per Gabriel Izcovich

Les pluges generalitzades a la meitat nord i el descens de les temperatures marcaran la jornada electoral d'aquest diumenge, ja que es preveu xàfecs i tempestes localment fortes al nord-est peninsular a primeres hores, sense descartar-los al nord-est de Catalunya i oest del sistema central i de la Cantàbrica a la tarda.

Segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), un total de sis comunitats autònomes estan en risc groc per pluges i tempestes: Castella i Lleó, Catalunya, Navarra, el País Basc, la Rioja i Aragó, aquesta darrera també tindrà avís taronja per pluges.

Les temperatures aquest diumenge tendiran a baixar en general i de forma nortable al terç nord-est peninsular, amb augments a litorals de la Comunitat Valenciana i de l'oest de Galícia. Únicament se superaran els 34 graus a les depressions del baix Xúquer i del baix Segura.

Es preveu que la jornada electoral estigui marcada per la inestabilitat a la Península amb predomini de cels ennuvolats o coberts, encara que amb tendència a anar obrint-se clars al llarg del dia.

En concret, s'esperen precipitacions acompanyades de tempesta a la meitat nord, més intenses al quadrant nord-est on és probable que arribin a localment forts, especialment a l'extrem oriental del Cantàbric on també podrien ser persistents. Per contra, és poc probable que afectin Galícia.

Les precipitacions aniran cessant al llarg del matí d'oest a est, a excepció del nord-est de Catalunya on es preveuen més intenses, fins i tot localment fortes a la tarda, i al Cantàbric on es continuaran donant encara que de forma feble. No es preveu precipitacions a la meitat sud peninsular, excepte alguna feble i ocasional en àrees del sud-oest i serres del sud-est.

Al final del dia una nova pertorbació entrarà per l'oest, deixant precipitacions al centre oest peninsular i oest de Castella i Lleó, sense descartar algun xàfec localment fort a l'oest del sistema Central i de la Cantàbrica.

A les Balears predominaran els cels poc ennuvolats, augmentant amb nuvolositat d'evolució que podria deixar algun xàfec ocasional ia les Canàries, intervals ennuvolats i possibilitat d'alguna precipitació feble o ruixat ocasional a les illes de més relleu. Probables calima al nord-est de la Península i Balears, tendint a retirar-se.

Hi predominaran els vents de components nord i est al quadrant nord-oest peninsular i Canàries, i les components oest i nord a la resta. S'esperen intervals de fort a litorals d'Alborán, Estret, L'Empordà, oest de Galícia i mig i sota Ebre.