Pluja de milions sobre TV3 i Catalunya Ràdio per 'impulsar la llengua catalana'

per J.C. Meneses Montserrat

Pluja de milions per a TV3 i Catalunya Ràdio. El Govern ha aprovat el contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb una inversió de 1.347 milions fins al 2027. Aquesta inversió s'ha produït després de 14 anys sense document programàtic, ha informat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

La Conselleria de Presidència aportarà aquest any 330,5 milions d'euros, una xifra que suposa 55 més que l'any anterior, i la dotació del 2025 serà de 335,5 milions i la del 2026 i 2027, de 340,5 milions d'euros .

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que el contracte programa no està vinculat a un acord de pressupostos. Ha remarcat que amb aquest contracte plurianual busca "estabilitzar" la CCMA, i ha recordat que era una petició històrica de les successives direccions de la corporació durant aquests darrers anys.

La Generalitat ha assegurat que l'acord és necessari "per enfortir els mitjans públics i impulsar la llengua catalana", a més de complir la llei que regula l'ens i en resposta a un mandat parlamentari.

Ha remarcat que amb aquesta inversió "reverteix les restriccions pressupostàries que es van produir el 2011".

L'acord especifica la destinació dels fons públics, així com les activitats i els projectes que reben suport financer. També estableix les quotes de producció exigides per la normativa europea, estatal i catalana que han de complir cada mitjà de comunicació i el criteri de selecció.

Així mateix, defineix els indicadors que permeten avaluar l'impacte de les aportacions que es destinen a cada servei audiovisual i aquells per comprovar i fiscalitzar el compliment.

El contracte programa 2024-2027 té com a eixos l'estabilitat econòmica dels mitjans públics, la divulgació i l'enfortiment del català i la cultura catalana en tots els àmbits audiovisuals. A més a més de l'impuls de la transformació digital, iniciat amb la plataforma 3Cat.

La CCMA, en la seva voluntat d'adaptar-se al nou ecosistema comunicatiu, durà a terme el 2024 un pla de reorganització de la presència dels continguts de la corporació als diferents canals; un pla de reorganització de marques, i un pla de jerarquització de les produccions que defineixi models de producció

El contracte programa també inclou l'actualització del Pla d'Igualtat, que defineix les polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones. Així com l'impuls, la formació i el foment de mesures per aconseguir la igualtat real a l'organització, i l'elaboració d'un Pla de diversitat i inclusió per gestionar i promocionar la diversitat a la corporació.

14 anys sense contracte programa a la corporació

La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, s'ha mostrat "molt satisfeta" amb l'aprovació del document, i ha assegurat que donarà l'estabilitat necessària per desplegar el pla estratègic de la corporació, sobretot al desenvolupament de la plataforma 3Cat i l'aposta per crear nous continguts en català.

Ha remarcat que feia més de 14 anys que la corporació no disposava d'un contracte programa, un instrument que segons ell permetrà reforçar la missió de servei públic de l'ens.

Amb la signatura del document, que es formalitzarà aquest dijous en un acte al Palau de la Generalitat, la corporació es compromet a “gestionar els recursos amb eficiència, eficàcia, transparència i sostenibilitat econòmica”.