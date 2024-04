La pluja podria aigualir la diada de Sant Jordi

Dimecres que ve 23 d'abril, Catalunya es prepara per celebrar una de les seves festivitats més emblemàtiques: Sant Jordi, que coincideix amb el Dia del Llibre. Aquesta tradició arrelada a la cultura catalana es distingeix per lintercanvi de llibres i roses entre enamorats, amics i familiars, creant un ambient festiu i literari únic als carrers de Barcelona i altres ciutats de la regió.

Tot i això, aquest any, un imprevist meteorològic ha generat expectació i preocupació entre els organitzadors i participants de Sant Jordi. Segons les previsions del Meteocat, s'espera la presència de pluges durant la jornada del 23 d'abril, cosa que podria afectar els plans i la logística de les parades i activitats relacionades amb la festivitat.

El canvi climàtic també fa sentir el seu impacte en la temperatura, ja que s'anticipa un descens brusc als termòmetres. Després d´un cap de setmana de calor inusual per al´època, s´espera que les mínimes ronden els 10 graus, mentre que les màximes no superarien els 15 graus. Aquesta caiguda en les temperatures s'atribueix a una pertorbació retrògrada que comporta una massa d'aire polar, situant la temperatura en altura per sota dels 20 graus sota zero.

Aquest escenari climàtic advers no és nou per a Sant Jordi. En el passat, com el 23 d'abril del 2022, la pluja i el vent van desafiar la celebració de la Diada, afectant tant l'assistència com les vendes de llibres i roses. Tot i l'expectativa d'una festa de recuperació postpandèmia, el mal temps intermitent va condicionar el desenvolupament de l'esdeveniment.