La pobresa severa afecta més de la meitat de famílies becades per la Fundació Tarrés

per Helena Celma

El 37,9% de famílies becades per participar en activitats d'estiu a la Fundació Pere Tarrés es troben en situació de pobresa severa i un 13,8% en pobresa extrema, segons un informe de l'entitat sobre les famílies beneficiàries presentat aquest dijous.

L'informe, que analitza les condicions de vida de les famílies becades, detecta una situació de fragilitat molt cronificada: de mitjana, una família que sol·licita una beca viu amb una renda anual de 16.349 euros, quan la renda mitjana neta anual per família a Catalunya és de 23.269 euros.

L'adjunt al director de la fundació, Rafael Ruiz de Gauna, ha remarcat que l'augment de les despeses relacionades amb l'habitatge, la precarietat dels llocs de treball o la inflació “han generat una borsa de pobresa molt cronificada”.

Màxims històrics a Catalunya

Aquestes dades contrasten amb les que van publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya a l'Enquesta de condicions de vida. 2023'. S'hi va arribar a la conclusió que Catalunya va assolir l'any passat un nou màxim històric pel que fa a la taxa de pobresa severa.

L'informe assenyalava que el percentatge de població que enfronta privacions com la dificultat per accedir regularment a aliments bàsics o per pagar les factures ha augmentat de manera significativa.

Des del 2015 fins al 2023, aquesta xifra va passar del 6,5% al 8,9%, amb un pic del 9% el 2021, durant l'apogeu de la pandèmia.

Una de les tendències més alarmants és la concentració d'aquestes dificultats als segments més joves de la població.

La taxa de pobresa severa entre els menors de 16 anys i els joves de fins a 29 anys ha arribat a l'11% i ha superat el 8,2% i el 7,5% respectivament d'una dècada enrere.

Aquesta situació es reflecteix també a la taxa europea de risc de pobresa o exclusió social (AROPE), que considera la combinació de la taxa de risc de pobresa, la baixa intensitat del treball i la privació material i social severa.

El 2023, el 24,4% de la població catalana es trobava sota aquest llindar, amb un preocupant augment del 33,1% entre els menors de 16 anys.