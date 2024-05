Podran els usuaris de Meta negar-se a que usin els seus posts per entrenar la IA?

Meta ha implementat un formulari d'objecció que permet als usuaris oposar-se que Instagram i Facebook facin ús de la informació que han compartit a dues plataformes per entrenar la seva Intel·ligència Artificial (IA).

La companyia té previst actualitzar la seva Política de privadesa, en què explicarà com utilitza la informació per desenvolupar la seva tecnologia d'IA generativa i que s'habilitarà per defecte per a tots els usuaris que continuïn utilitzant els seus serveis a partir del proper 26 de juny.

Amb el desplegament d'aquesta nova normativa, Meta ha disposat un formulari a Instagram i Facebook que permet als usuaris oposar-se a utilitzar la seva informació personal per entrenar, desenvolupar i millorar la seva IA.

Aquest formulari neix d'un canvi en la política de privadesa a les plataformes, en vigor des del 3 de novembre de 2023. A la normativa del proper mes s'especifica com es recull informació relacionada amb l'activitat a les plataformes, amics i seguidors dels usuaris, dades sobre les aplicacions, navegadors i dispositius utilitzats o aquells que procedeixin de proveïdors i tercers.

Així mateix, la firma manté que amb aquesta actualització de la seva política de privadesa, no compartirà el contingut dels missatges privats enviats a altres usuaris, amics i familiars per entrenar les seves eines de IA, com l'assistent Meta AI.

Abans que es produeixi aquest canvi de la seva normativa, la companyia ha posat a disposició dels qui ho desitgin un formulari on s'ha d'introduir l'adreça de correu electrònic i el país de residència de l'usuari.

També s'hi introdueix un camp on han d'indicar com els afecta el tractament d'aquestes dades, així com proporcionar informació addicional que pugui ser útil a la plataforma per revisar l'objecció.

Tot i això, Meta ha indicat que, en cas que no se li permeta recopilar certa informació, la qualitat de l'experiència "es pot veure afectada". Per exemple, si no es proporciona una adreça de correu electrònic o un número de telèfon, no podreu crear un compte necessari perquè els usuaris utilitzin els vostres productes.

També es pot optar per no afegir amics de Facebook; en aquest cas, no es mostraran fotos ni actualitzacions d'estat dels contactes d'aquests usuaris a la secció de notícies de Facebook.

Alhora, ha avançat que "pot" que segueixi processant informació dels usuaris per desenvolupar i millorar la seva IA, encara que aquests s'oposin o no utilitzin els seus productes i serveis. Aquest seria el cas si aquestes persones apareixen en una imatge que hagi compartit un altre usuari als seus productes o serveis, així com si se'ls ha esmentat a publicacions o peus de foto.