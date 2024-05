Polèmica per un cartell de l'Ajuntament d'Almeria que podria incitar a la pederàstia

Polèmica per un cartell promogut per l'Ajuntament d'Almeria com a part d'una campanya contra les agressions sexuals a menors. El cartell, que porta el lema "Si diu no, no és sexe, és agressió" acompanyat de la imatge d'un nen, ha estat objecte de crítiques per incitar la pederàstia.

Les xarxes socials han estat l'escenari d'un debat acalorat on figures públiques com Juan Ernesto Pflüger Samper, responsable nacional de premsa de Vox, han expressat el seu descontentament. "El PP des de l'Ajuntament d'Almeria fa aquesta campanya. Un nen ha de ser intocable, digui sí o no. Si diu no, és agressió; si diu sí, també. I en tots dos casos és pederàstia. Vomitiu anunci. Esperem que rectifiquin" , ha dit.

Davant d'aquesta situació, fonts de l'Ajuntament d'Almeria han admès que es tracta d'un error en el marc d'una campanya més àmplia contra la violència de gènere, i han assegurat que estan retirant els cartells que han generat controvèrsia.

"Es tracta d'un dels dissenys que s'ha presentat i que s'ha inclòs per error", han asseverat a Europa Press fonts del Consistori capitalí, des d'on s'ha disposat la retirada "immediata" d'aquest cartell, del qual hi ha unes "tres o quatre" còpies, segons han indicat, col·locades des d'almenys la "passada matinada".

En concret, la cartelleria a retirar conté a la capçalera la imatge d'un menor sota la qual diu el missatge 'Si diu no, no és sexe és agressió' i informa, amb dades del Ministeri de l'Interior de 2023, que "el 72, 3% de les agressions a menors es produeixen a l'entorn familiar i escolar de la víctima".

"Compartim la repulsa provocada per una de les imatges de la campanya contra les agressions sexuals. L'anunci, ja retirat, es va publicar per error sense haver passat els controls previs. Demanem disculpes i reiterem el nostre compromís amb la defensa i protecció del menor", han afegit a través d'un apunt a la xarxa social 'X'.

Per part seva, fonts del Govern han assenyalat que la campanya ha arribat fins al Ministeri d'Igualtat, des d'on se n'ha exigit "la retirada immediata" perquè "atenta contra la infància", de manera que "sota cap concepte pot estar finançada amb fons del Pacte d'Estat de Violència de Gènere", segons han advertit. En aquest sentit, la campanya no comptaria amb la justificació necessària per fer servir aquests fons.