Polèmica pel repartiment de temes a la gira d'OT 2023: els fans parlen d''estafa'

Queden pocs dies perquè comenci la gira d'OT 2023. El primer concert d'aquesta generació de triomfits es farà a Bilbao el 27 d'abril que ve, i ja s'ha filtrat el repartiment de temes oficial que es podrà sentir durant l'espectacle, generant un veritable tremolor de terra entre els fans del format.

Aquest divendres hem pogut veure com les paraules 'Gira OT Estafa' es col·locaven entre els temes més comentats a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- El motiu és que molts fans han considerat que el repartiment és injust amb molts concursants. En concret, molts s'han queixat que Paul Thin, el segon finalista, canti únicament tres cançons, mentre que Ruslana i Juanjo, que van quedar en 3r i 4t lloc respectivament, en canten cinc.

De fet, tots els concursants que van arribar a la recta final d'OT 2023 tenen més cançons que el segon finalista, Paul. Lucas interpreta quatre temes a la gira, a Martin n'han tocat cinc ia Bea cinc més, mentre que Álvaro Mayo també interpretarà quatre cançons.

Paul s'ha quedat entre els concursants que només interpretaran tres cançons i farà pinya amb dues de les participants més virals de l'edició: Kivi, Chiara i Violeta, que també s'han quedat només amb tres actuacions.

També ha estat molt polèmic que Cris, el setè expulsat, s'hagi quedat amb només dues cançons, igual que els concursants que van ser expulsats a les primeres gales: Suzette, Omar, Denna, Salma i Álex.

A continuació, podeu veure les dates dels concerts d'OT:

Bilbao: 27 d'abril

Fuengirola: 18 de maig

Múrcia: 24 de maig

Barcelona: 1 i 2 de juny

Sevilla: 13 de juny

Granada: 15 de juny

Saragossa: 21 de juny

Madrid: 27 de juny

Port de Santa Maria: 6 de juliol

València: 13 de juliol

A continuació pots veure el setlist complet de la gira, on destaquen temes mítics en aquesta edició com Padam, Padam, de Denna i Violeta; 'I Kissed a Girl', de Violeta i Chiara; 'Unholy', de Juanjo, Bea i Álvaro; 'Criminal', de Ruslana i Paul Thin; 'God only knows' de Juanjo i Martin o 'Salvatge', de Naiara, entre d'altres.