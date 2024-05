Polèmica en un zoo de la Xina: posen gossos pintats fingint que són pandes

Un zoològic a la Xina ha impressionat el món amb un engany que no ha estat gaire efectiu: han disfressat gossos com pandes perquè no tenien l'animal genuí, com es veu a les fotos virals.

Els pandes falsos, presentats l'1 de maig al Zoològic de Taizhou a la província de Jiangsu, eren en realitat gossos Chow Chow, una raça de pèl llarg del nord de la Xina, segons informa NY Post.

Segons els informes, els funcionaris del zoològic van retallar la cabellera dels gossos i els van tenyir la cara de negre per assemblar-se a l'icònic ós menja bambú de la Xina.

Després van exhibir els anomenats “gossos panda” en un recinte cada dia de 8 am a 5 pm, atraient multituds de persones tot i ser evident que no són pandes.

Quan se'ls va preguntar per què van fer que els canins fessin cosplay de colla, un representant va explicar: "No hi ha óssos colla al zoològic i, com a resultat, volíem fer això".

Molts visitants van acusar el santuari de crueltat animal; no obstant, els funcionaris del zoològic insisteixen que disfressar els gossos no és perjudicial per als animals.

“La gent també es tenyeix els cabells”, va assegurar el portaveu. "Es pot utilitzar tint natural en gossos si tenen pelatge llarg", va afegir.

Molts usuaris de les xarxes socials estaven d'acord amb aquests canins amb roba de colla i un fan va escriure: “Són molt petits per córrer tan ràpid! Crec que són encantadors”.

“Crec que són bonics”, va dir un altre.

Un tercer va fer broma: "Bé, aquesta és una forma extrema de cuidar els teus gossos mentre ets a la feina jajaja".

Donar als gossos canvis d'imatge de colla no és res de nou. Fa una dècada, els cadells disfressats d'ós menjadors de bambú es van convertir en un article tan car que les botigues de mascotes no podien satisfer la demanda.

"Fa deu anys, l'instint natural d'un xinès era menjar-se un gos", va dir Hsin Ch'en, propietari d'una botiga de mascotes a Chengdu, Sichuan, al diari Metro de Londres. “Ara som com els occidentals i en volem tenir un com a company. Les boniques races com el bulldog francès i el pagès eren les favorites, però ara és el gos colla”, afegeix.