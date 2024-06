La política i la vivenda es converteixen en el principal problema per als espanyols

La política i l'habitatge han irromput com els principals problemes d'Espanya a les llistes que elabora el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) mensualment, i han superat fins i tot la preocupació per l'atur i l'economia. Concretament, els problemes polítics lideren la taula al juny amb un 23% de mencions, seguits de l'habitatge, amb un 21,2%.

De fet, aquest mes el CIS ha preguntat sobre les desigualtats en diferents matèries i en aquest rànquing l'habitatge és el que apareix més destacat, ja que només un 15% defensa que hi ha les mateixes oportunitats per accedir-hi, davant l'esmentat 83,6 % que considera el contrari.

Aquesta enquesta, el treball de camp de la qual es va fer entre el 31 de maig i el 6 de juny, en vigílies de les eleccions europees, ha introduït molts canvis en els primers llocs de la relació de problemes nacionals.

Així, en plena campanya els problemes polítics van ser els més esmentats, pujant tres punts i passant de la tercera posició que ocupaven al maig a la cúspide la llista. No obstant, aquest 23% és un 1,3 punts inferior a la cota del mes de gener passat.

L'habitatge, per part seva, puja de la sisena a la segona plaça, amb un 21,2%, 9,2 punts més que en el baròmetre anterior. Es tracta del màxim dels últims anys, però no del rècord de la sèrie històrica, que se situa el setembre del 2007, amb un 37,3% de mencions que la van situar com el primer problema d'Espanya.

I el tercer problema és l'atur, que al maig liderava la taula. Ara cau 6,4 punts i queda amb un 19,6%. Aquests moviments han provocat que la crisi econòmica, que solia obrir la llista, aparegui ara com el quart problema, amb un 17,8%, set punts menys que al baròmetre anterior. Es tracta del seu mínim des del febrer del 2007.

Tot aquest 'ball' en els primers llocs de la classificació de problemes es produeix en una enquesta en què el CIS incloïa preguntes específiques sobre desigualtats. De fet, l'epígraf 'desigualtats socials, inclosa la de gènere, la de classe i la pobresa' també ha rebut més mencions en aquest sondeig en què figuren com el cinquè problema nacional amb un 17,8%, davant del 5,5 % de maig.

El 'top ten' de problemes d'Espanya es completa amb la sanitat (15,6%), el mal comportament dels polítics, que cau de la quarta a la setena plaça (14,2%), la qualitat de l'ocupació (14 %), la immigració (11%) i la crisi de valors (10,7%).

La llista de problemes que més afecten personalment les persones entrevistades l'encapçala la crisi econòmica (26%), seguida de la sanitat (23,1%), l'habitatge (17,1%), els problemes relacionats amb la qualitat de feina (16,4%) i l'atur (10,1%).

Un 40% aprecia "grans desigualtats" socials

Pel que fa a les desigualtats, el 49% considera que existeixen però només en alguns aspectes; un 39,4% aprecia "grans desigualtats" a la societat espanyola i només un 8,7% considera que existeixen "poques".

El CIS demana opinió específica sobre la igualtat d'oportunitats en determinats assumptes i és aquí on l'habitatge emergeix com un dels elements que més desigualtat provoca, ja que el 83,6% sentència que no hi ha igualtat per accedir a un lloc on viure, per un 15% que creu que tothom ho pot fer en les mateixes condicions.

L'enquesta també posa clarament de manifest que tres de cada quatre veuen desigualtat a l'hora d'aconseguir una feina (només un 24,8% se situa a l'altre extrem) i les xifres són similars quan es demana sobre la igualtat d'oportunitats per augmentar els ingressos.

Per contra, les desigualtats menors s'aprecien en l'accés a una bona assistència sanitària (un 49% a les dues parts) ia una bona educació: un 54,7% no veu les mateixes oportunitats, però un 43,7% sí. Aquests percentatges es repeteixen quan es demana opinió sobre la possibilitat de denunciar un abús o injustícia.

Pessimisme sobre la desigualtat econòmica i territorial

Amb la vista posada el 2034, les persones entrevistades només auguren millores en matèria d'igualtat de gènere, ja que un 43,7% considera que les desigualtats seran menors, davant d'un 16,9% que opina el contrari.

A la resta de matèries sobre les quals interroga el CIS, els pronòstics no són gaire favorables. Així, un 58% preveu més desigualtats interpersonals de renda i ingressos (enfront d'un 12,4% que vaticina menys); un 52,4% dóna per fet que augmentaran les desigualtats al nivell de consum (per un 11,5% que opina la que disminuiran); un 48,5% entreveu més desigualtats interregionals (per un 12% que veu millora) i un 37,3% augura més desigualtat per motius d'edat (davant d'un 17,5% que creu que serà al revés).

Pel que fa a la situació econòmica actual de les persones entrevistades, han crescut cinc punts en un mes els que la defineixen com a dolenta o molt dolenta (27,4%), els mateixos que han caigut els que la veuen bona o molt bona (61,5) %). Per al 58%, l'economia espanyola va malament i només el 32,8% veu bones les xifres.