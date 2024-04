El popular joc sobre el qual vol basar la seva propera pel·lícula Margot Robbie

L'actriu Margot Robbie, coneguda pel seu paper a la pel·lícula "Barbie", ha anunciat una nova associació amb la marca de joguines Hasbro per portar a la gran pantalla un dels jocs de taula més emblemàtics: "Monopoly".

Segons informes de la revista Variety, Robbie, que també actuarà com a productora a través de la seva empresa LuckyChaps, està col·laborant amb Hasbro i l'estudi de cinema Lionsgate per donar vida a aquesta nova adaptació cinematogràfica.

LuckyChap, fundada per Robbie amb el seu marit Tom Ackerley i la seva sòcia Josie McNamara, s'ha destacat per donar suport a projectes com "Barbie" i per treballar en l'adaptació de "Los Sims" al cinema, cosa que va fer la volta al món i que va deixar al·lucinat els seus aficionats.

Encara que no s'han revelat gaires detalls sobre el projecte, se sap que la pel·lícula serà amb actors reals i no d'animació.

Adams Fogelson, cap de Lionsgate, va elogiar l'enfocament de LuckyChap a l'elecció de projectes, assegurant que estan segurs que "Monopoly" serà un altre èxit després del fenomen de "Barbie".

L'anunci d'aquesta associació arriba després que es revelés que LuckyChaps també està produint una pel·lícula basada en el popular videojoc "Los Sims", en col·laboració amb Electronic Arts i la productora Vertigo Entertainment, i dirigida per Kate Herron ("Loki").

L'èxit aclaparador de "Barbie", que es va convertir en la pel·lícula amb més recaptació global el 2023 amb 1.400 milions de dòlars, ha consolidat la posició de LuckyChap com una productora influent en la indústria del cinema.

El rotund èxit econòmic de "Barbie", que va assolir la xifra rècord de 1.400 milions de dòlars en recaptació mundial el 2023, ha generat un augment significatiu en la demanda de LuckyChap.

Aquesta productora ha estat darrere d'altres èxits recents com "Saltburn", "Birds of Prey", "I, Tonya" i "Promising Young Woman".

Amb pel·lícules com "Saltburn", "Aus de presa", "Jo, Tonya" i "Una jove prometedora" al seu historial, l'equip de LuckyChap es troba al cim del seu joc, prometent més èxits en el futur proper.

Per tant, els aficionats d'aquest joc creat per fer-se milionari en el joc, podran gaudir-ne a la gran pantalla.