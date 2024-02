Precaució! Alerta per vent, nevades i onatge a bona part de Catalunya

Barcelona, Girona i Tarragona estan en alerta per vent, onades i neu aquest divendres 22 de febrer, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). A més, està previst que les temperatures baixaran de manera generalitzada.

A Catalunya, Barcelona estarà en risc per vent, Girona en risc per onades i Tarragona en risc de vent i onades.

Per la seva banda, en concret, a Galícia tenen activats avisos vermells a la Corunya i Lugo per onades que poden superar els 9 metres d'alçada ia Pontevedra l'avís és taronja. Lugo també està en risc per nevades, igual que a Ourense.

A Andalusia, Almeria i Granada estaran en avís taronja per vent i fenòmens costaners, mentre que Jaén estarà en avís groc per vent i Màlaga en avís groc per vent i fenòmens costaners. Granada també està en risc per neu. A Aragó, les nevades tindran en avís groc Osca.

També estarà en risc important per onades i en risc per neu Astúries; en risc important per onades Cantàbria; i en risc per vent i onades la Regió de Múrcia i la ciutat autònoma de Melilla.

A Castella i Lleó, la neu tindrà en avís groc Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria i Zamora. La Comunitat de Madrid també tindrà activat avís per neu ia Castella-la Manxa la província d'Albacete per vent.

Finalment, les províncies basques de Guipúscoa i Biscaia estaran en avís taronja per fenòmens costaners i, a la Comunitat Valenciana, Alacant estarà en risc per fenòmens costaners i València per vent.

Front atlàntic

Aquest divendres està previst el pas d'un actiu front atlàntic per l'àrea mediterrània peninsular i les Balears, amb una situació postfrontal a la resta de la Península. Així, s'espera abundant nuvolositat a la Mediterrània desplaçant-se cap al sud-est, amb probables ruixats al nord-est de Catalunya, Balears i sistemes Bètics.

Així mateix, el flux atlàntic i humit postfrontal deixarà nuvolositat i precipitacions acompanyades d'alguna tempesta al nord-oest i als Pirineus, més abundants a Galícia, fins i tot localment forts o persistents. A la resta de la Península són probables precipitacions intermitents, febles i disperses; i són molt poc probables a la resta de l'àrea mediterrània i sota Guadalquivir.

A les Canàries s'esperen cels ennuvolats al nord, amb probables precipitacions febles i poc ennuvolat al sud.

La cota de neu a la Península se situarà al nord en 700/1.000 metres, al centre 900/1.200 metres, i al sud 1.000/1.400 metres.

Les temperatures baixaran de forma generalitzada, les màximes acusadament, fins i tot de forma notable a bona part de la Península i les mínimes, que es donaran al final del dia, acusadament a la meitat sud-est peninsular.

Es donaran gelades a muntanyes de la meitat nord i del sud-est, i no es descarten localment a l'altiplà Nord i est de l'altiplà Sud. Poden ser localment forts als Pirineus.

Els vents bufaran de component oest a la Península i les Balears, amb intervals de fort en zones de costa i de muntanya, sobretot al sud-est peninsular, i fins i tot molt forts a la costa de Galícia i Cantàbric. A les Canàries bufarà l'alisi, que tendirà a refermar amb intervals de fort.