Un informe recent del Centre d'Estudis d'Opinió (CIS) de Catalunya, corresponent al mes de febrer, tracta un aspecte molt interessant de la societat contemporània: la divisió entre la democràcia i el benestar. A través d'una pregunta aparentment senzilla, l'estudi revela la complexitat de les preferències i els valors de diferents generacions a Espanya.

La qüestió plantejada a l'enquesta, que confronta l'elecció entre viure en un país democràtic però amb un nivell de vida que no compleix les expectatives, o sacrificar llibertats a canvi d'un benestar econòmic més gran, ha generat un debat al voltant dels pilars fonamentals de la nostra societat. Els resultats mostren una clara divisió generacional: mentre els nascuts durant l'era del franquisme tendeixen a prioritzar la democràcia, els més joves mostren una inclinació cap al benestar material.

Aquest fenomen reflecteix una evolució en les percepcions i les prioritats de la població espanyola al llarg del temps. La gent gran, que va viure la Transició espanyola i va experimentar la transició cap a la democràcia, valora profundament els principis democràtics com a garantia d'estabilitat i llibertat. D'altra banda, els joves, nascuts en una època de relativa estabilitat política i creixement econòmic, mostren una preocupació més gran per la seva qualitat de vida i perspectives de futur.

Aquest contrast generacional no és exclusiu a Espanya. A altres parts del món, com a Europa i Amèrica del Nord, també s'observen tendències similars. Les generacions més joves, criades en un entorn de material abundant i accés a la tecnologia, sovint prioritzen el benestar econòmic sobre altres valors. Mentrestant, els qui van viure èpoques de conflictes polítics i lluites per la democràcia valoren l'estabilitat política i els drets civils com a pilars fonamentals de la societat.

Aquestes troballes plantegen interrogants importants sobre el futur de les nostres democràcies i l'equilibri entre llibertat i prosperitat. És possible conciliar les dues aspiracions o estem abocats a triar entre una o altra? Com poden els governs i les institucions abordar les demandes divergents de diferents grups demogràfics?

En darrer terme, l'enquesta del CIS català ens convida a reflexionar sobre els valors que definiran la nostra societat al segle XXI. Més enllà de les divisions generacionals, és fonamental buscar un equilibri que garanteixi tant l'estabilitat política com el benestar econòmic, reconeixent la interdependència entre tots dos aspectes i treballant darrere d'un futur més just i pròsper per a tots.