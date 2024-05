El premi que l'Ajuntament de Barcelona vol donar a JA Bayona

El govern municipal de Barcelona, liderat per l'alcalde Jaume Collboni, proposarà al proper ple concedir la Medalla al Mèrit Cultural de la ciutat al director de cinema Juan Antonio Bayona, nascut a Nou Barris, un dels districtes de la capital de Catalunya.

Amb la distinció, pretenen reconèixer Baiona com "un dels grans realitzadors espanyols del segle XXI" que, a més d'atreure els espectadors als cines, estrenyen els llaços de Barcelona amb l'elit del cinema internacional, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dijous.

El cineasta espanyol, nascut a Barcelona el 1975, va estrenar fa uns mesos La sociedad de la neu , film amb què va narrar la tragèdia real de l'accident del vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana als Andes el 1972 i que va arrasar a l'última gala dels premis Goya i que fins i tot va estar nominada a dos premis Oscar.

De Nou Barris al món

Nascut el 1975, Bayona va començar la seva carrera dirigint curtmetratges i vídeos musicals abans de fer el salt al llargmetratge.

El seu primer llargmetratge va ser El orfanato (2007), produït per Guillermo del Toro, que va ser un gran èxit tant comercial com de crítica. Aquesta pel·lícula de terror psicològic va rebre nombrosos premis i nominacions, cosa que va portar Baiona a ser reconegut a nivell internacional com un director talentós.

Després d'aquest èxit inqüestionable, Bayona va dirigir Lo imposible (2012), una pel·lícula basada en la història real d'una família espanyola que va sobreviure al tsunami de l'Oceà Índic el 2004. Aquesta pel·lícula també va rebre elogis de la crítica i va ser un èxit de taquilla.

El 2016, arribaria Un monstre em ve a veure , basada en la novel·la de Patrick Ness. La pel·lícula combina elements de fantasia i drama per explicar la història d'un nen que lluita amb la malaltia de la seva mare amb l'ajuda d'un monstre fantàstic. La pel·lícula va rebre elogis per la seva adreça, narrativa i efectes visuals.

Baiona també ha incursionat en la direcció d'episodis de sèries de televisió, com Penny Dreadful i The Mandalorian .

La seva carrera ha estat notable per la seva habilitat per combinar una narrativa emotiva amb una impressionant direcció visual, cosa que ho ha establert com un dels directors més destacats tant a Espanya com a nivell internacional.