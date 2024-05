Premià de Mar torna a acollir el Cicle Musical 'Nits de Veu'

per Redacció CatalunyaPress

El cicle musical Nits de Veu celebra la quarta edició amb les actuacions d'Elena Gadel, Roger Mas, Laura Garriga i Maria Lamata. El pati de l´Escola La Lió de Premià de Mar serà l´escenari perfecte per a aquesta experiència musical que tindrà lloc els dies 19 i 20 de juliol.

Amb la veu com a protagonista principal, Nits de Veu promet oferir unes vetllades inoblidables amb dues actuacions per nit: divendres 19 de juliol, Laura Garriga i Elena Gadel i dissabte 20 de juliol, Maria Lamata i Roger Mas. El públic tindrà l´oportunitat de gaudir, des de les 20h, d´un ambient estiuenc i d´un entorn excepcional, allunyat dels escenaris tradicionals.

Al pati de l'Escola La Lió hi haurà servei de begudes i es pot adquirir, de manera anticipada, el sopar servit per Can Quesero de Premià de Mar, que complementaran l'experiència.

Les entrades, que ja es poden comprar a través del web de l'Ajuntament de Premià de Mar (https://premiademar.cat/nitsdeveu) tenen un preu per jornada de:

Entrada individual, 10€.

Entrada + menú general de Can Formatger, 23€.

Entrada + menú vegà de Can Formatger, 23€.

Menú infantil de Can Formatger (fins als 12 anys), 8€.

El sopar estarà servit per Can Formatger de Premià de Mar, amb 24 anys d'experiència en l'elaboració de plats cuinats casolans variats, amb productes frescos i de qualitat.

Menú general de Can Formatger (plat combinat)

1 Empanada de tonyina.

2 croquetes delicatessen.

1 Tartaleta d'ensalada russa

1 Entrepà pulled pork

1 Pastís de formatge

Vi o aigua

Menú vegà de Can Formatger (plat combinat)

1 Hummus.

2 croquetes delicatessen.

1 Tomàquet farcit.

Crestes de verdura.

1 Macedònia

Vi o aigua

Menú infantil de Can Formatger - fins a 12 anys acompanyats d'un adult (plat combinat)

2 Croquetes delicatessen.

Pollastre al forn amb patates xips.

Flam.

Aigua.

Els menors de 12 anys no paguen entrada. Han d'anar acompanyats d'un adult.