Premien Vichy Catalan als Taste & Design Awards 2024

La 8a Cimera Internacional de Tast d'Aigües organitzada per l'associació Fine Water, va tenir lloc el 29 d'abril passat al Basque Culinary Center de Sant Sebastià.

110 aigües de 37 països van participar en aquesta vuitena Cimera, entre ells Corea del Sud, Vietnam, Sud-àfrica, Japó, Austràlia, Nova Zelanda i per descomptat Espanya.

El doctor Michael Mascha, director de l'organització Fine Water, va explicar que “l'aigua no és simplement aigua. Com el vi, té caràcter i procedència”.

Sota aquestes premisses, Fine Water difon a nivell internacional els valors de l'aigua, i li atribueix la capacitat d'“oferir experiències úniques i ser font de benestar”.

Per poder fer la valoració dels tasts, les aigües es van dividir en tres categories: sense gas, amb gas i carbonatades de forma natural, segment en què Vichy Catalan és líder. Alhora, dins de cada grup es van fer subdivisions segons la seva mineralització.

El jurat internacional format per sis sommeliers d'aigua amb àmplia experiència, va atorgar a Vichy Catalan la medalla de plata a la categoria de les aigües carbonatades de forma natural amb mineralització molt alta.

Un reconeixement més, que revalida la marca centenària com una de les aigües Premium, tant per als professionals de la restauració com per als clients de qualsevol part del món.

Des de Basque Culinary Center van explicar que, "més enllà de la simple hidratació", la conferència "va explorar el sabor de l'aigua, l'art de la gastrofísica, les combinacions d'aigua i aliments, les combinacions d'aigua i vi i altres conceptes innovadors per a transformar l'aigua en una eina essencial per crear experiències culinàries inoblidables”.

A prop de Vichy Catalan

Vichy Catalan és una aigua mineral natural carbònica de mineralització forta, bicarbonatada, sòdica, clorurada i rica en liti i silici.

Brota espontàniament a 60ºC amb el seu propi gas carbònic de la font homònim a Caldes de Malavella (Girona).

Les seves propietats mineromedicinals especials i el seu sabor inconfusible l'han convertit en una de les aigües minerals predilectes dels professionals de la restauració i dels consumidors i en una de les marques més prestigioses del mercat internacional d'aigües minerals.