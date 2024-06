La predicció preocupant de l'Aemet sobre l'estiu a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

El delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a Catalunya, Ramón Pascual, preveu un estiu "més calorós del que és habitual" a Catalunya, per sobre dels valors mitjans, així com més sec del que sol ser.

En roda de premsa aquest dimecres a la Delegació del Govern a Catalunya, on ha presentat l'informe relatiu a aquesta primavera i les previsions per a l'estiu, ha informat que s'augura un estiu més sec i càlid que altres, després d'una primavera "relativament generosa" quant a pluges.

La cap de Climatologia d'Aemet a Catalunya, Beatriz Téllez, ha afirmat que la temperatura d'aquesta primavera ha superat "lleugerament els valors normals" per a l'època, amb una temperatura mitjana de 12,5 graus.

Ha apuntat que, tot i que Catalunya s'ha "allunyat una mica d'aquestes primaveres tan càlides", amb una mitjana de 13 graus, continua sent una temperatura molt elevada i es troba entre els 15 primers valors més alts de la sèrie, que comença el 1940 .

Pel que fa al valor mitjà normal del període 1991-2020, s'ha donat un increment de 0,4 graus aquesta primavera, i ha estat més acusat a les províncies de Barcelona, Girona i Lleida, i per exemple l'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat "la tercera primavera més càlida" des que té registres.

Valors molt contrastats

Març va registrar una mitjana de 10,2 graus de temperatura, abril 12,2 i maig 15,1, i Téllez ha indicat que durant aquests mesos hi ha hagut "temperatures extremadament altes per a l'època de l'any i pics molt intensos que es distancien alarmantment de els valors de referència”, i que contrasten amb altres dies amb mínimes molt baixes.

Ha explicat que, per exemple, el 13 d'abril a l'Observatori Fabra de Barcelona es van registrar 29,4 graus ia l'Aeroport de Girona 31,6; i que són valors molt distanciats dels registrats el 29 d'abril, amb 12 graus a l'Observatori Fabra i 13,4 a l'Aeroport de Girona.

Pluges

Pel que fa a les pluges, Téllez ha assegurat que aquesta primavera s'han "superat els valors de referència àmpliament", i que mentre l'any passat la primavera va registrar 96 mil·límetres de pluja (és a dir, 96 litres per metre quadrat), aquest any han caigut 227 mil·límetres, cosa que és més del doble de la primavera del 2023.

Març va ser un mes molt humit amb 93 mil·límetres de pluja; a l'abril es van registrar 73 mil·límetres; i el maig va ser un mes sec, amb 61 mil·límetres, però el dèficit no va ser "massa acusat"; i destaquen les precipitacions del 9 de març (20 mm), 29 d'abril (31) i 14 de maig (13).

Per part seva, el cap del grup de Predicció i Vigilància d'Aemet a Catalunya, Ibai Campo, ha afirmat que per aquest dijous es preveuen alguns xàfecs i tempesta pel pas d'una Dana; que el temps s'estabilitzarà divendres i dissabte, encara que amb algunes pluges el diumenge; i que la setmana que ve hi haurà temps estable i càlid "més propi de l'estiu".

Sequera

Pascual ha assenyalat que les pluges dels darrers 6 mesos han fet que Catalunya s'hagi "recuperat una mica" de la sequera, i que, encara que les conques internes hagin augmentat la seva aigua emmagatzemada i estiguin en millors valors que l'any passat, insisteix a que la sequera encara no s'ha acabat.

Preguntat per les prediccions de l'Aemet de cara a la tardor, Pascual ha respost que encara no es pot saber però que tenen l'"esperança que es comporti amb normalitat i que sigui plujós".