El preocupant rècord de temperatura que va batre el març del 2024

Març de 2024 va ser més càlid a nivell mundial que qualsevol març anterior al registre de dades, convertint-se en el desè mes consecutiu més càlid registrat per al respectiu mes de l'any.

En el seu darrer balanç mensual, el Servei de Canvi Climàtic Copernicus (C3S) informa d'una temperatura mitjana de l'aire a la superfície a nivell global de 14,14 °C, 0,73 °C per sobre de la mitjana de març de 1991-2020 i 0,10 °C per sobre del màxim anterior establert el març del 2016.

El mes va ser 1,58°C més càlid que una estimació de la mitjana de març per a 1850-1900, el període de referència preindustrial designat.

Així mateix, la temperatura mitjana mundial dels darrers dotze mesos (abril del 2023 - març del 2024) és la més alta registrada, 0,70°C per sobre de la mitjana de 1991-2020 i 1,58°C per sobre de la mitjana preindustrial de 1850-1900.

Pel que fa a Europa, la temperatura mitjana europea el març de 2024 va ser 2,12 °C superior a la mitjana de març de 1991-2020, fet que converteix aquest mes en el segon març més càlid registrat al continent, tot just 0, 02 °C més fred que el març del 2014.

Les temperatures van estar més per sobre de la mitjana a regions central i oriental. Fora d'Europa, les temperatures van estar més per sobre de la mitjana a l'est d'Amèrica del Nord, Groenlàndia, l'est de Rússia, Amèrica Central, parts d'Amèrica del Sud, moltes parts d'Àfrica, el sud d'Austràlia i parts de l'Antàrtida .

El Nen es va continuar afeblint al Pacífic equatorial oriental, però les temperatures de l'aire marí en general es van mantenir en un nivell inusualment alt.

La temperatura global de la superfície del mar mitjana al març entre 60°S i 60°N va ser de 21,07°C, el valor mensual més alt registrat, lleugerament per sobre dels 21,06°C registrats al febrer.

Samantha Burgess, subdirectora del Servei Climàtic de Copernicus (C3S), va destacar la importància de la situació: “Març del 2024 continua la seqüència de rècords climàtics superant tant la temperatura de l'aire com la temperatura de la superfície de l'oceà, amb el desè mes consecutiu batent rècords. La temperatura mitjana mundial és la més alta mai registrada: en els últims 12 mesos es va situar 1,58°C per sobre dels nivells preindustrials. Aturar un escalfament més gran requereix reduccions ràpides de les emissions de gasos d'efecte hivernacle”.