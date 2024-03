Un pres fereix dos funcionaris en una presó de Lleida

per Redacció CatalunyaPress

Lluny de mitigar-se, la problemàtica de la violència a les presons de Catalunya no deixa de créixer. Segons ha informat el diari 'Segre' aquest diumenge, dos funcionaris de la presó de Ponent han estat ferits de forma lleu per un pres.

Segons la font esmentada, el pres va tenir un aldarull amb un altre pres aquest dissabte al matí. Aquest fet va propiciar que funcionaris del centre penitenciari els anessin a separar. A més, van decidir traslladar el pres en qüestió al departament especial de règim tancat (DERT). Pel camí, quan els funcionaris intentaven reduir-lo, van ser ferits.

Com explica 'Segre', un dels funcionaris presenta esgarrinxades i ferides de caràcter lleu. L'altre funcionari, en canvi, va rebre un fort cop en un dit i per això va haver de ser atès a la mútua. Aquest succés no ha alterat la rutina a la presó.

Aquest és el segon cas de violència a la presó de Ponent en tan sols una setmana. Dimecres passat, una baralla entre vuit presos va provocar que quatre funcionaris fossin ferits. Aleshores, fonts sindicals van assenyalar que aquesta baralla va poder haver estat motivada per un possible ajustament de comptes a causa de deutes o del tràfic de drogues.

Dimecres passat 13 de març, un pres va matar la cap de cuina de la presó de Mas d'Enric (Tarragona). Com ha transcendit, aquest mateix pres tenia pendent una sanció d'11 dies en aïllament per donar un cop de puny a un altre reclús que l'havia insultat el 31 d'octubre del 2023.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va registrar el 2023 més de 1.100 incidents per agressió o intent d'agressió a funcionaris de presons catalanes, i n'han agredit 577