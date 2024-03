Previsió del temps: Barcelona, Girona i Lleida, en risc de vent, pluja i neu

per Pau Arriaga Pérez

Un total de 34 províncies (entre elles Barcelona, Girona i Lleida) estan en risc (alerta groga) i risc important (alerta taronja) aquest divendres 8 de març pels avisos de pluges, neu, fenòmens costaners, fortes ratxes de vent i rialles , segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

La jornada estarà predominada per les fortes ratxes de vent, especialment a Almeria, Cadis, Saragossa, Astúries, Mallorca, Cantàbria, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Sòria, Zamora, Albacete, Toledo, La Corunya, Lugo, Pontevedra, Navarra , La Rioja per ratxes que podran assolir els 80 km/h.

En concret, les precipitacions faran que Àvila, Salamanca, Càceres, Pontevedra estiguin en risc per pluges que es podran acumular fins als 50 litres per metre quadrat en 12 hores. En cas de rissagues, Menorca estarà en risc per l'oscil·lació del nivell del mar de 0.7 m.

A més, els fenòmens costaners posaran en risc Lanzarote, La Palma, El Hierro, Tenerife, Almeria, Cadis, Huelva, Girona, Múrcia, Lugo. En canvi, la Corunya i Pontevedra estaran en alerta taronja per onades que podran arribar als sis metres d'alçada pel vent de l'oest o sud-oest de 62 a 74 km/h.

D'altra banda, Granada, Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Sòria, Zamora, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Càceres, Ourense, Lugo, Madrid, Navarra i la Rioja estaran en risc per nevades, mentre que Osca estarà en risc important perquè la neu es podrà acumular fins a 20 centímetres en 24 hores.

En general, a la Península i les Balears, l'AEMET preveu la influència de dos centres de baixes pressions, amb el pas de diversos fronts. Aquest divendres s'espera que predominin els cels ennuvolats o coberts i precipitacions gairebé generalitzades, de manera poc probable i menys intensa al sud-est peninsular.

Les precipitacions seran més abundants en zones del vessant atlàntic i del nord-est, especialment a Galícia, oest del sistema Central, Estret, Aragó i Catalunya, zones on poden ser localment fortes o persistents, sense descartar tempestes ocasionals. A la resta del terç oriental i Balears seran ocasionals.

En aquesta línia, es preveu que les pluges siguin en forma de neu a muntanya i àmplies zones properes de la meitat nord i del sud-est, amb probables acumulacions de 10-20 cm a muntanya del nord-oest, oest del sistema Central i 5 cm al Pirineu. S'esperen cels ennuvolats a les Canàries, amb probables precipitacions febles aïllades al nord de les illes de més relleu.

La cota de neu se situarà al voltant dels 800/1200 metres al nord peninsular, 1000/1200 metres al centre i 1000/1200 metres ascendint a 1600/2000 metres a serres del sud-est.

Les temperatures màximes tendiran a baixar acusadament a la Península ia les Canàries, de manera notable a l'est d'Andalusia i de l'altiplà Sud. Les mínimes augmentaran a l'extrem nord-est i les Balears, baixant a la resta. Es produiran gelades febles en muntanya de la meitat nord i del sud-est, sense descartar zones properes, una mica més intenses als Pirineus.

Finalment, bufarà vent intens de component sud a la Península i Balears, amb intervals de fort a litorals, fort als de Galícia i Estret, així com ratxes molt fortes a muntanya de la meitat nord i del sud-est. A les Canàries component nord.