Previsió del temps a Catalunya: 10 de maig, cel assolellat i temperatures més altes

Més sol i més calor aquest divendres 10 de maig. La primavera mostra, com ho ha fet els últims dies, el seu aspecte de més bonança, amb cels clars i temperatures altes. No obstant, per sort, l'ambient encara no estarà marcat per la xafogor.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el cel estarà clar al conjunt del país. Durant les hores centrals del dia apareixeran núvols d'evolució diürna i en punts del Pirineu on també creixeran algunes nuvolades.

Independentment d'això, hi haurà estrats en trams del litoral a l'inici del dia i novament a la nit, sobretot a l'extrem sud.

La temperatura màxima serà similar o lleugerament més alta en general, sobretot al quadrant nord-est, encara que al terç sud del país serà similar o lleugerament més baixa. En alguns punts, però, ja es podrien aproximar a valors propers als 30 graus.

No s'espera pluja en cap moment del dia, igual que va passar a la jornada de dijous passat 9.

Vent i visibilitat

Des de primera hora del matí i de nou al final del dia el vent bufarà fluix i de direcció variable.

La resta de la jornada s'imposarà el vent de component sud, fluix, i alguna vegada fort a la tarda a l'extrem sud i als punts del litoral nord.

Tot i això, als cims del Pirineu hi haurà estones de vent fluix de component nord.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent, encara que en punts del litoral quedarà transitòriament reduïda per la presència d'estrats baixos, sobretot a l'inici i el final del dia al sud del país.

Avanç del cap de setmana

Amb vista al cap de setmana, marcat per la jornada de reflexió del dissabte 11 i de les eleccions del diumenge 12, no s'esperen canvis.

La majoria del territori tindrà cels assolellats, encara que a diferència de la jornada de dijous 9 passat i d'aquest divendres 10, podria caure alguna precipitació aïllada (encara que d'intensitat) a la zona de la Vall d'Aran i en altres punts propers del Pirineu .