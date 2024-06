Previsió del temps a Catalunya: 12 de juny, avís per pluges i tempestes

Un total de catorze províncies estaran aquest dimecres en avís per pluges i tempestes en una jornada on continuarà la situació inestable al terç oriental peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). A més, les precipitacions podran estar acompanyades localment de calamarsa.

Concretament, els avisos per pluges i tempestes estaran a Almeria i Granada (Andalusia); Terol (Aragó); Mallorca (Balears) Albacete, Ciudad Real i Conca (Castella-la Manxa); Barcelona, Girona i Lleida (Catalunya); Altiplà de Múrcia, Nord-oest de Múrcia, Vega del Segura, Vall del Guadaletín, Lorca i Àguiles, Camp de Cartagena i Mazarrón (Regió de Múrcia); i totes les províncies de la Comunitat Valenciana.

En línies generals, l'organisme estatal preveu que continuï una situació inestable al terç oriental peninsular, amb abundant nuvolositat i precipitacions acompanyades principalment de tempesta i associades al cicle diürn. Aquestes tempestes podrien arribar a fortes a zones d'interior dels extrems nord-est i sud-est de la Península. Alhora, podrien estar localment acompanyades de calamarsa.

En aquest sentit, no es descarten els xàfecs amb tempesta en altres regions del centre aquest peninsular i igualment s'espera algun floc de neu a cotes altes del Pirineu, on es podrà donar alguna gelada feble. Paral·lelament, també hi haurà temps inestable a les Balears, amb cels ennuvolats i ruixats i que no es descarta que arribin a ser localment forts.

D'altra banda, al nord-est de Galícia, vessant cantàbric i alt Ebre també es registraran cels ennuvolats, amb algunes boires matinals, i precipitacions febles i disperses, més probables a muntanya. Mentrestant, a les Canàries s'esperen intervals de núvols i probabilitat de precipitacions febles aïllades als nords i cels poc ennuvolats al sud.

Pel que fa a les temperatures, la predicció recull descensos de les màximes al Pirineu, Balears i altiplà nord i ascensos o temperatures sense canvis significatius a la resta de la Península. D'altra banda, les mínimes baixaran al quadrant nord-est peninsular i Cantàbric oriental i ascendiran a Castella i Lleó, sense grans canvis en general a la resta. Per zones, les capitals de província que registraran valors més alts seran Badajoz, Còrdova i Sevilla amb 31ºC; Càceres i Huelva amb 28ºC; i Ciudad Real i Jaén amb 27ºC.

D'altra banda, l'AEMET espera un predomini de vents de component nord a la meitat nord peninsular, de components nord i est al Llevant, i de component oest al sud-oest i Alborán. Així mateix, hi haurà alisis a les Canàries, amb intervals de fort.