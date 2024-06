Previsió del temps a Catalunya: 14 de juny, arriba l'estabilitat

La jornada d'aquest divendres 14 de juny serà de relativa estabilitat a la majoria del territori, amb algunes zones del litoral on els núvols poden descarregar certes pluges, però força tranquil en general.

Fins al final del matí hi haurà núvols baixos abundants al litoral i prelitoral central i sud, i fins a mig matí a punts de la depressió Central. La resta del dia ia la resta de Catalunya estarà serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims, si bé també hi haurà mitjanes al terç nord. D'altra banda, durant la tarda creixeran núvols d'evolució diürna a zones de muntanya, i alguna nuvolada a punts del Pirineu.

Precipitacions

Fins a mig matí és possible algun plugim feble a trams del litoral i prelitoral central i sud. Durant la tarda no es descarta algun ruixat al Pirineu i Prepirineu oriental, així com al final del dia seran possibles al Pirineu occidental. S'hi acumularan quantitats de precipitació escasses.

La temperatura màxima pujarà moderadament a l'interior i al litoral nord, i lleugerament a la resta del litoral. Es podran superar els 30°C al centre del dia, sobretot a Ponent ia l'Empordà.

Vent i visibilitat

S'imposarà el component sud entre fluix i moderat, amb alguns cops forts al centre de la jornada, sobretot al litoral, prelitoral ia la depressió Central.

Independentment, als cims del Pirineu bufarà vent de component sud i oest tot el dia, entre fluix i moderat al matí i moderat amb cops forts a partir de la tarda.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent, si bé fins a final del matí serà regular al litoral i prelitoral central i sud ia la depressió Central, localment dolenta en zones elevades.

Avanç del dissabte 15 de juny

Al Pirineu i Prepirineu el cel romandrà entre mig i molt ennuvolat en general. A partir del migdia creixeran nuvolades que al llarg de la tarda es restringiran al sector oriental on el cel quedarà localment cobert, així com al vessant nord del Pirineu.

A la resta del territori cel entre poc i mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans, si bé a partir del migdia hi haurà núvols d'evolució diürna, així com creixement de núvols a zones de muntanya. Independentment hi haurà alguns núvols baixos matinals a punts del sector central del litoral.

La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta a punts de l'interior. La temperatura màxima baixarà lleugerament o moderadament, sobretot a l'interior i al nord de la Costa Brava.