Previsió del temps a Catalunya: 18 de juny, la calma abans de la tempesta

per Redacció CatalunyaPress

La jornada d'aquest dimarts 18 de juny serà assolellada a la majoria de Catalunya, amb temperatures altes i molta estabilitat, però com diu la dita, marcarà el dia de calma abans de la tempesta.

Fins a les primeres hores del matí i de nou a la nit hi haurà alguns núvols baixos en punts dels dos extrems del litoral amb cel molt ennuvolat, mentre que la resta del dia i en la resta de sectors el cel estarà clar o poc ennuvolat per el pas d'algunes bandes de núvols alts. D'altra banda, durant la tarda hi haurà algun núvol d'evolució diürna a punts de muntanya, sobretot a l'interior del quadrant nord-est i del Pirineu, especialment sector occidental.

La temperatura màxima serà similar o lleugerament més alta, sobretot al litoral i prelitoral on l'ascens serà localment moderat. A Ponent, depressió Central i punts del prelitoral se superaran els 30 ºC.

Durant la tarda no es descarta algun ruixat local, feble i escàs a punts del Pirineu més occidental.

Vent i visibilitat

Fins a primeres hores del matí i de nit el vent quedarà fluix i de direcció variable. La resta del dia s'imposarà el vent de component sud i est, d'intensitat entre fluixa i moderada, amb alguns cops forts a la vall de l'Ebre.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent, si bé fins a les primeres hores del matí i de nou a la nit quedarà localment regular a zones elevades dels dos extrems del litoral. A banda, a partir del migdia arribarà pols en suspensió d'origen saharià, més probable a la meitat est del territori.

Avanç de dimecres 19 de juny

Al matí podran aparèixer xàfecs febles i dispersos. A la tarda els ruixats, de distribució molt irregular, es formaran preferentment al quadrant nord-oest del territori, ia partir de la nit sobretot al terç oest. Són precipitacions d'intensitat entre feble i moderada. S'hi acumularan quantitats entre escasses i poc abundants de precipitació, i localment aniran acompanyats de tempesta. És probable que la precipitació vagi acompanyada de fang.

El cel romandrà entre poc o mig ennuvolat per tot el territori pel pas de bandes de núvols alts i mitjans. Tot i això, a partir de mig matí creixeran nuvolades, en qualsevol punt del territori encara que seran de distribució molt irregular; durant la tarda ho faran preferentment al terç nord i oest del país. A banda, de matinada i fins a primera hora del matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos en punts del litoral i prelitoral. Independentment, és probable larribada de pols en suspensió.