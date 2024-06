Previsió del temps a Catalunya: 25 de juny, jornada tranquil·la amb pluges puntuals

La jornada d'aquest dimarts 25 de juny portarà un temps relativament estable i tranquil, amb zones banyades pel sol mentre que a la tarda hi haurà alguns xàfecs a la zona nord del territori català.

Hi haurà cel clar o poc ennuvolat fins al migdia. Al centre de la jornada creixeran nuvolades en punts del terç nord, sobretot al Pirineu, Prepirineu, on localment el cel quedarà molt ennuvolat; també hi haurà alguns núvols d'evolució al prelitoral. A partir de la tarda s'espera la formació d'alguns estrats baixos a punts de la meitat sud del litoral i prelitoral, així com a l'extrem nord del litoral.

A partir del migdia i fins a la nit són probables alguns xàfecs aïllats al Pirineu, sobretot al sector oriental, i no es descarten en zones de muntanya del quadrant nord-est. Seran d'intensitat feble o localment moderada i acumularan quantitats de precipitació escasses o poc abundants. A més, és possible que vagin acompanyats de tempesta.

La temperatura màxima serà lleugerament més alta, si bé al terç sud serà similar. Els valors màxims de temperatura oscil·laran al voltant dels 30°C a molts punts del territori.

| Meteocat

Vent i visibilitat

Tindrem visibilitat bona o excel·lent en general, si bé fins al final del dia serà regular o localment dolenta a punts del litoral sud.

Al llarg del matí s'imposarà progressivament el component sud entre fluix i moderat, amb alguns cops forts a la tarda al terç sud i Costa Brava.

Avanç 26 de juny

Fins al migdia, hi haurà cel clar o poc ennuvolat per núvols alts que circularan de sud a nord del territori; a més, fins a mig matí, hi haurà algun núvol baix a la meitat sud del litoral i del prelitoral, així com a l'extrem nord de la costa. A partir del migdia creixeran algunes nuvolades en punts de muntanya, sobretot al Pirineu, ia partir de mitja tarda també arribaran restes de nuvolades procedents d'Aragó a punts del sud i oest del Principat.

Temperatura mínima similar, i màxima lleugerament més alta a l'interior, i similar al litoral. Se superaran els 30 ºC a molts punts de l'interior i es podran assolir els 33-34 ºC a punts del terç oest.