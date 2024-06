Previsió del temps a Catalunya: 26 de juny, dia assolellat amb màximes de 35ºC

per Redacció CatalunyaPress

Un total de vuit comunitats autònomes estaran aquest dimecres en risc per tempestes en una jornada en què les màximes baixaran en gran part del sud-oest peninsular i ascendiran als litorals del sud-est, al terç nord-est, Balears i Canàries, segons la predicció de la Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Concretament, els avisos per tempesta estaran a Saragossa (Aragó); la Suroccidental asturiana i la Serralada i Pics d'Europa (Astúries); Cantàbria de l'Ebre, Liébana, Centre i vall de Villaverde (Cantàbria); Burgos, Lleó, Palència i Sòria (Castella i Lleó); Lugo i Ourense (Galícia); Ribera de l'Ebre de Navarra (Navarra); Àlaba, Guipúscoa i Biscaia (País Basc); i Ribera de l'Ebre de la Rioja i Ibèrica de La Rioja.

Amb un marge d'incertesa sobre la posició, una DANA s'aproximarà a la Península per l'oest, per la qual cosa l'organisme estatal espera que augmenti la nuvolositat a la Península. Així, preveu cels ennuvolats al terç nord-oest peninsular i intervals de núvols de tipus mitjà i alt i d'evolució diürna pràcticament tota la Península excepte el baix Ebre i l'arc mediterrani i les Balears.

Així mateix, la predicció recull probables tempestes disperses, acompanyades de precipitació feble o localment moderada, en zones dels dos altiplans, oest d'Aragó, est d'Extremadura i nord d'Andalusia, alt i mig Ebre i en els sistemes muntanyosos de la meitat nord. Per zones, les tempestes poden ser localment fortes a la Cantàbrica, on poden anar acompanyades de calamarsa, així com al nord de Castella-Lleó ia la Ibèrica nord.

Alhora, també és probable la presència de calamarsa al Pirineu i no es descarten en zones contigües a les esmentades i com a tempestes seques. Paral·lelament, hi haurà nuvolositat baixa a l'extrem nord, Estret, sud d'Alborán, ia àrees del litoral mediterrani i, a més, a l'extrem sud peninsular ia les Balears predominaran cels poc ennuvolats o amb núvols alts. Mentrestant, a les Canàries s'esperen intervals ennuvolats al nord de les illes, sense descartar precipitacions febles, i predomini de cels poc ennuvolats al sud.

Pel que fa a les temperatures, AEMET avisa que les màximes baixaran en gran part del sud-oest peninsular i ascendiran als litorals del sud-est, al terç nord-est i les Balears. Concretament, poden arribar als 34 a 36ºC en zones del centre, sud i vall de l'Ebre. Així mateix, les mínimes baixaran al quadrant sud-oest i pujaran a la meitat nord-est, mentre que són probables lleugers descensos a les Canàries. Les capitals de província que registraran valors més alts seran Toledo, Valladolid i Saragossa amb 36ºC; Granada, Lleida, Logronyo, Palència i Zamora amb 35ºC; i Guadalajara, Osca, Madrid, Pamplona i Salamanca amb 34ºC.

Finalment, l'organisme estatal assenyala que són probables boires i bancs de boira matinals a Galícia, Cantàbrica, alt Ebre, Estret i sud d'Alborán i zones del litoral de Catalunya i el País Valencià. Alhora, pot aparèixer calima a Balears, Melilla i est de la Península.

LA DANA DEIXARÀ TEMPESTES EN QUADRANT NORD-OEST I ZONA CENTRE

En una nota informativa remesa amb motiu de les precipitacions intenses a àmplies zones de la Península, AEMET informa que demà la DANA se situarà davant de la costa de Portugal. Durant aquest període, els principals efectes seran tempestes localment fortes acompanyades de calamarsa i fortes ratxes de vent, més probables al quadrant nord-oest, sistema Ibèric i zona centre peninsular.

D'altra banda, el dijous 27, la DANA continuarà baixant en latitud fins a situar-se al voltant del golf de Cadis i generarà un significatiu augment de la inestabilitat al quadrant sud-oest peninsular, amb xàfecs forts acompanyats de tempesta i calamarsa, més probables i intensos a la franja central d'Andalusia, i que s'estendran al quadrant nord-oest durant la segona meitat del dia i seran menys probables al terç oriental.

Ja divendres 28, l'organisme estatal espera, amb cert grau d'incertesa, que la DANA avanci cap al nord-est, situant-se sobre la Península. En aquest marc, els ruixats localment forts amb tempestes i calamarsa s'estendran a àmplies zones de l'interior peninsular, més probables i intensos a la zona centre, altiplà sud, sistema Ibèric i sud de l'altiplà Nord. Paral·lelament, seran menys probables al sud-est ia l'extrems nord-est i nord-oest peninsular.

En línies generals, les temperatures baixaran notablement a tota la Península entre dijous i divendres excepte a l'extrem sud-est. A partir d'aquest moment AEMET indica que la incertesa augmenta significativament, però avui dia l'escenari més probable és que dissabte la DANA segueixi afectant zones del quadrant nord-est, amb xàfecs i tempestes localment fortes, i sense descartar-los en altres zones de la meitat nord peninsular, mentre que a la meitat sud peninsular la situació tendiria a estabilitzar-se.

D'altra banda, a últimes hores d'aquest dia, un nou tàlveg atlàntic podria penetrar pel nord-oest peninsular, per la qual cosa persistiria la inestabilitat en àrees de la meitat nord de la Península durant diumenge.