Previsió del temps a Catalunya: 5 de juliol, dia assolellat amb pujada de temperatures

El cinquè dia del juliol arriba amb valors i sensació completament d'estiu. La majoria del territori de Catalunya viurà una pujada de temperatures que, juntament amb el cel clar que s'espera en bona part de la nostra geografia, dibuixen una jornada totalment estiuenca.

Així es pot veure consultant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que assenyala que la temperatura màxima pujarà lleugerament a la meitat nord, encara que serà similar o baixarà lleugerament a la resta, si bé la baixada serà moderada a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i sud de Ponent.

El cel clar o poc ennuvolat en general per alguns núvols alts i primes, sobretot durant el matí. A banda, hi haurà alguns núvols baixos a punts de la Catalunya Central i de l'interior del nord-est fins a mig matí, així com a la vall de l'Ebre i punts de la Costa Daurada on es podran repetir al final de la jornada. A més, a partir del migdia creixeran alguns núvols d'evolució diürna a l'extrem nord del Pirineu. D'altra banda, a la nit arribaran algunes nuvolades a l'extrem oest.

Poques pluges, vent i visibilitat

Aquest divendres 5 de juliol no serà un dia plujós. Durant la nit és probable algun ruixat, localment acompanyat de tempesta, al terç oest del país. Serà d'intensitat localment moderada i no es descarta que pugui anar acompanyat de calamarsa o pedra.

Bufarà vent fluix i variable fins a mig matí i de nou a la nit, amb predomini del terral al litoral, i tramuntana feble al nord del cap de Creus. La resta de la jornada s'imposarà el vent de component sud entre fluix i moderat, més reforçat a la tarda al prelitoral sud, a la vall de l'Ebre ia la Costa Brava. A la nit es podran produir algunes ratxes de vent fort associat al pas d'algunes tempestes al terç oest.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent. Si bé, quedarà localment regular a la vall de l'Ebre fins a primera hora del matí, així com en alguna fondalada de l'interior de la meitat est.