Previsió del temps a Catalunya: 6 de juny, s'instal·la la calor

per Redacció CatalunyaPress

La jornada d'aquest dijous 6 de juny estarà acompanyada d'alguns núvols, però les temperatures seran força altes a la majoria del territori català.

Arribaran núvols alts i prims per l'oest que deixaran el cel poc o puntualment mig ennuvolat d'oest a est amb el pas de les hores. D'altra banda, també creixeran alguns núvols d'evolució al Pirineu i al Prepirineu. Fins a primera hora del dia hi haurà alguns estrats baixos al litoral sud.

La temperatura màxima pujarà entre lleugerament i moderadament. Els valors més alts de temperatura màxima es produiran a l'extrem nord-est, on es podrà assolir els 37 ºC, mentre que al nord de Ponent se superaran els 35 ºC.

Pel que fa a les precipitacions, no s'esperen per a aquest dijous.

Vent i visibilitat

La visibilitat serà bona o excel·lent, malgrat algun banc de boirina al litoral sud fins a primera hora del matí.

El vent bufarà fluix i de direcció variable fins a les primeres hores del matí, en general, excepte al litoral nord on bufarà de component sud fluix o moderat. Al matí s'imposarà progressivament el vent de component sud. Bufarà entre fluix i moderat, més reforçat al quadrant nord-est i al prelitoral on hi haurà cops forts a partir del migdia. Al final del dia, el vent tornarà a quedar fluix i de direcció variable.

Avanç del divendres 7 de juny

Aquest divendres continuarà havent-hi temperatures altes, però amb un cel més ennuvolat, sobretot fins a primeres hores del matí ia partir de mitja tarda. Durant el centre de la jornada hi haurà estones de cel poc ennuvolat. A l'extrem nord del Pirineu creixeran alguns núvols d'evolució diürna. És possible que es doni algun xàfec feble i escàs al Pirineu occidental.

La temperatura mínima pujarà lleugerament en general, amb alguns valors superiors als 20ºC a punts del Pla de Lleida i en trams del litoral central i sud. La temperatura màxima serà lleugerament més alta, si bé serà lleugerament més baixa a l'extrem nord-est, on localment baixarà moderadament. Els valors més alts de temperatura màxima superaran els 36 ºC a Ponent.