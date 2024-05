Previsió del temps a Catalunya: baixa la temperatura i torna la pluja el 6 de maig

per Pau Arriaga Pérez

Després d'uns dies de bonança, especialment els del cap de setmana del 4 i el 5 de maig, tornen les precipitacions. I és que un front porta més aigua a Catalunya aquest primer dilluns del cinquè mes de l'any.

Segons es pot veure a la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de mig matí s'iniciaran xàfecs al quadrant nord-est, al Pirineu i al Prepirineu. A partir del migdia també s'esperen a la resta del prelitoral i al terç sud.

La precipitació serà entre feble i moderada, localment acompanyada de tempesta i de calamarsa o pedra. Acumularà quantitats de precipitació entre escasses i poc abundants en general.

Tot i això podrà ser de forta intensitat i acumular quantitats abundants en punts de la Catalunya central, del Prepirineu central, del prelitoral central i de l'interior del quadrant nord-est. La cota de neu baixarà de 2.500 metres a 1.600 metres al final del dia.

La temperatura màxima baixarà entre lleugerament i moderadament, excepte al litoral sud on serà lleugerament més alta. Per la seva banda, la temperatura mínima baixarà lleugerament i en molts casos es registrarà al final del dia, excepte a Ponent i al sud on serà similar lleugerament superior.

Vent i visibilitat

El vent bufarà entre fluix i moderat, de component nord a l'Empordà on hi haurà alguns cops forts, i de component sud i oest a la meitat oest, si bé a partir de mitja tarda entrarà el component est en trams del litoral. A la resta bufarà de direcció variable amb domini de component sud i est.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent a Ponent i al terç sud, si bé empitjorarà al litoral sud a partir de mitja tarda. A la resta, serà entre bona i regular i localment dolenta en moment de xàfec.

Avanç de dimarts 7

De cara al segon dia de la setmana, el sol serà més protagonista que avui, encara que no es descarta la possibilitat d'alguna pluja aïllada en algun punt de Catalunya.

La temperatura mínima baixarà lleugerament, o de manera local moderadament. La màxima serà semblant o lleugerament més baixa.