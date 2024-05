Previsió del temps a Catalunya: on caldrà el paraigua aquest 31 de maig?

El mes de maig arriba al final aquest divendres 31 i, de nou, el dia arriba marcat per la inestabilitat i els canvis de temps en funció del territori. Així, a bona part de Catalunya caldrà sortir de casa amb el paraigua: s'esperen pluges.

Si observem la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les alertes per precipitacions s'han activat a diversos punts del país i en diversos moments del dia. Fins a primeres hores del matí s'espera precipitació al sector central del litoral i prelitoral i no es descarta en altres punts de l'est del país, sobretot de matinada, quan també és possible a l'extrem sud.

A partir del final del matí apareixeran ruixats a l'interior del quadrant nord-est que a partir de la nit també podran afectar punts del Prepirineu central. A més, al final del dia és possible algun ruixat a punts del Camp de Tarragona.

Seran d'intensitat entre feble i moderada, i no es descarta que puguin anar acompanyats d'alguna tempesta i que siguin d'intensitat forta a punts del Pirineu i Prepirineu oriental.

Pel que fa a la temperatura, la mínima baixarà entre lleugerament i moderadament en general, i localment es donarà al final del dia. Per part seva, la màxima baixarà entre moderada i acusadament en general, excepte a l'Empordà on quedarà similar.

Vent i visibilitat

Des de primera hora del matí s'anirà imposant el vent de component sud entre fluix i moderat des del litoral cap a dins. A banda, durant les hores centrals del dia bufarà fluix i de component oest a punts a la meitat oest i de component nord al Pirineu. La tramuntana es mantindrà amb cops molt forts al nord de l'Empordà fins al vespre.

S'espera visibilitat bona en general, si bé de matinada i de nit serà regular al sector central del litoral i prelitoral i punts de la meitat est, així com en moments de ruixat.

Avanç del cap de setmana

Aquest cap de setmana canviem el full del calendari: comença el juny. El sisè mes de l'any (i el que marcarà l'inici de l'estiu) arribarà amb xàfecs dispersos al Camp de Tarragona i són possibles a altres punts de la Catalunya Central.

A partir de mig matí s'iniciaran en punts de l'interior del quadrant nord-est i durant la tarda seran més extensos i afectaran qualsevol punt de la meitat nord i est. Al final del dia tendiran a minvar i quedaran restringits al sector central del litoral i prelitoral.